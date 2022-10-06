https://ria.ru/20221006/lukashenko-1821971948.html

Лукашенко возмутился, что военные живут хуже "торгашей"

Лукашенко возмутился, что военные живут хуже "торгашей" - РИА Новости, 06.10.2022

Лукашенко возмутился, что военные живут хуже "торгашей"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал, что военные в стране живут хуже "торгашей", и поручил обеспечить справедливое отношение к людям. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:24

2022-10-06T14:24

2022-10-06T14:24

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александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал, что военные в стране живут хуже "торгашей", и поручил обеспечить справедливое отношение к людям."А что у нас имеют военные? Они что, вовремя квартиру получили? Они сегодня денежное довольствие получают бешеное? Их дети в шоколаде? А теперь посмотрите на торгашей. Заработанное вывезли и разместили за границей. Дворцы, особняки за границей. Это что за особый класс у нас - сфера торговли, посредники и прочие?" – возмутился Лукашенко на совещании по ценовой ситуации в стране. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.Президент обратил внимание, что нужно поддерживать в обществе разумный баланс, в том числе по уровню доходов.В этой связи, по данным агентства, глава государства упомянул о своей недавней встрече с военными, где он очень серьезно поставил вопрос об обеспечении безопасности страны и той роли, которая в этом отведена военнослужащим, - они должны быть готовы в любое время в полной мере исполнить свой воинский долг. Однако если посмотреть с точки зрения социальной обеспеченности этой категории, то выяснится, что живут они отнюдь не так благополучно, как, например, представители торговли.Как отмечает агентство, Лукашенко высказал убежденность, что в такой управляемой компактной стране, как Белоруссия, у властной вертикали хватает сил, чтобы навести порядок и обеспечить справедливое отношение к людям со стороны государства - поддержать, помочь тем, кому это необходимо.

https://ria.ru/20221006/tseny-1821963239.html

https://ria.ru/20221004/polsha-1821376135.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, белоруссия