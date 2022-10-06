https://ria.ru/20221006/leto-1821926137.html
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда - РИА Новости, 06.10.2022
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда
Джаред Лето спродюсирует байопик о Карле Лагерфельде и исполнит в нем главную роль, сообщает WWD. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:23
2022-10-06T12:23
2022-10-06T12:23
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Джаред Лето спродюсирует байопик о Карле Лагерфельде и исполнит в нем главную роль, сообщает WWD. Когда актер впервые встретился с культовым дизайнером, он сказал ему: "Знаешь, однажды я должен воплотить твой образ на экране". Лагерфельду идея понравилась, рассказывается в публикации. Неясно, когда стартуют съемки. Сюжет тоже все еще остается в тайне. Сейчас ведутся переговоры с режиссерами, которые могли бы заняться проектом. На вопрос журналистов, будет ли байопик историей любви, Джаред ответил: "Карьера Карла длилась более 50 лет, так что и в личном, и в профессиональном плане он был близок со многими. Мы сосредоточимся на самых важных отношениях, которые затрагивают различные аспекты его жизни". Лето будет сотрудничать с тремя самыми надежными доверенными лицами Лагерфельда. Это Пьер Паоло Риги, генеральный директор его модного дома с 2011 года, Каролин Лебар, старший вице-президент по имиджу и коммуникациям, которая работала с дизайнером 35 лет, и Себастьен Жондо — два десятилетия он был личным помощником и телохранителем кутюрье.Лагерфельд был одним из самых плодовитых, успешных и талантливых деятелей современной моды. Он работал с такими брендами, как Fendi, Chanel, Chloé. В 1984 он основал свой дом моды Karl Lagerfeld. Дизайнер умер в 2019 году от рака поджелудочной железы. Ему было 85 лет. Новость о байопике появились меньше чем через неделю после того, как стало известно, что следующий бал Met Gala будет посвящен Лагерфельду. Джаред Лето не в первый раз задействован в байопике о гениях моды. В картине 2021 года "Дом Gucci" Ридли Скотта он сыграл Паоло Гуччи.
https://ria.ru/20221003/monroe-1821156455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джаред лето, карл лагерфельд, кино и сериалы, мода, стиль жизни, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Джаред Лето, Карл Лагерфельд, Кино и сериалы, мода, Стиль жизни, Знаменитости, звезды
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда
Джаред Лето спродюсирует байопик о Карле Лагерфельде и сыграет в нем главную роль
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Джаред Лето спродюсирует байопик о Карле Лагерфельде и исполнит в нем главную роль, сообщает
WWD.
Когда актер впервые встретился с культовым дизайнером, он сказал ему: "Знаешь, однажды я должен воплотить твой образ на экране". Лагерфельду идея понравилась, рассказывается в публикации.
Неясно, когда стартуют съемки. Сюжет тоже все еще остается в тайне. Сейчас ведутся переговоры с режиссерами, которые могли бы заняться проектом.
На вопрос журналистов, будет ли байопик историей любви, Джаред ответил: "Карьера Карла длилась более 50 лет, так что и в личном, и в профессиональном плане он был близок со многими. Мы сосредоточимся на самых важных отношениях, которые затрагивают различные аспекты его жизни".
Лето будет сотрудничать с тремя самыми надежными доверенными лицами Лагерфельда. Это Пьер Паоло Риги, генеральный директор его модного дома с 2011 года, Каролин Лебар, старший вице-президент по имиджу и коммуникациям, которая работала с дизайнером 35 лет, и Себастьен Жондо — два десятилетия он был личным помощником и телохранителем кутюрье.
Лагерфельд был одним из самых плодовитых, успешных и талантливых деятелей современной моды. Он работал с такими брендами, как Fendi, Chanel, Chloé. В 1984 он основал свой дом моды Karl Lagerfeld. Дизайнер умер в 2019 году от рака поджелудочной железы. Ему было 85 лет.
Новость о байопике появились меньше чем через неделю после того, как стало известно, что следующий бал Met Gala будет посвящен Лагерфельду.
Джаред Лето не в первый раз задействован в байопике о гениях моды. В картине 2021 года "Дом Gucci" Ридли Скотта он сыграл Паоло Гуччи.