https://ria.ru/20221006/leto-1821926137.html

Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда

Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда - РИА Новости, 06.10.2022

Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда

Джаред Лето спродюсирует байопик о Карле Лагерфельде и исполнит в нем главную роль, сообщает WWD. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:23

2022-10-06T12:23

2022-10-06T12:23

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Джаред Лето спродюсирует байопик о Карле Лагерфельде и исполнит в нем главную роль, сообщает WWD. Когда актер впервые встретился с культовым дизайнером, он сказал ему: "Знаешь, однажды я должен воплотить твой образ на экране". Лагерфельду идея понравилась, рассказывается в публикации. Неясно, когда стартуют съемки. Сюжет тоже все еще остается в тайне. Сейчас ведутся переговоры с режиссерами, которые могли бы заняться проектом. На вопрос журналистов, будет ли байопик историей любви, Джаред ответил: "Карьера Карла длилась более 50 лет, так что и в личном, и в профессиональном плане он был близок со многими. Мы сосредоточимся на самых важных отношениях, которые затрагивают различные аспекты его жизни". Лето будет сотрудничать с тремя самыми надежными доверенными лицами Лагерфельда. Это Пьер Паоло Риги, генеральный директор его модного дома с 2011 года, Каролин Лебар, старший вице-президент по имиджу и коммуникациям, которая работала с дизайнером 35 лет, и Себастьен Жондо — два десятилетия он был личным помощником и телохранителем кутюрье.Лагерфельд был одним из самых плодовитых, успешных и талантливых деятелей современной моды. Он работал с такими брендами, как Fendi, Chanel, Chloé. В 1984 он основал свой дом моды Karl Lagerfeld. Дизайнер умер в 2019 году от рака поджелудочной железы. Ему было 85 лет. Новость о байопике появились меньше чем через неделю после того, как стало известно, что следующий бал Met Gala будет посвящен Лагерфельду. Джаред Лето не в первый раз задействован в байопике о гениях моды. В картине 2021 года "Дом Gucci" Ридли Скотта он сыграл Паоло Гуччи.

https://ria.ru/20221003/monroe-1821156455.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джаред лето, карл лагерфельд, кино и сериалы, мода, стиль жизни, знаменитости, звезды