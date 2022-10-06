https://ria.ru/20221006/lenoblast-1821977732.html

Ленобласть расширяет торговые связи с Белоруссией

Ленобласть расширяет торговые связи с Белоруссией - РИА Новости, 06.10.2022

Ленобласть расширяет торговые связи с Белоруссией

Ленинградская область заинтересована в расширении системы торговых связей с партнерами из Белоруссии, прежде всего, в сфере импортозамещения, сообщил глава... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:54

2022-10-06T14:54

2022-10-06T14:54

ленинградская область

александр дрозденко

белоруссия

михаил мишустин

дмитрий мезенцев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Ленинградская область заинтересована в расширении системы торговых связей с партнерами из Белоруссии, прежде всего, в сфере импортозамещения, сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.В ходе встречи была отмечена готовность расширять взаимодействие в сфере образования, культурно-гуманитарных связей."Мы можем действовать сообща. Наш регион также заинтересован в привлечении туристов из Белоруссии: в последние годы мы инвестировали в отрасль гостеприимства серьезные средства и нам есть, что предложить", ― отметил Дрозденко.Также губернатор региона сообщил госсекретарю Союзного государства о расширении взаимодействия с белорусскими партнерами по формированию новых логистических цепочек, что является эффективным ответом на санкционное давление коллективного Запада.В свою очередь, Мезенцев рассказал, что ранее подписал с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, который одновременно является председателем совета министров Союзного государства России и Белоруссии, постановление, снимающего какие-либо ограничения в отношении сфер реализации проектов Союзного государства. Вкупе с ранее принятыми документами это позволит сократить сроки выполнения программ Союзного государства, которые традиционно финансируются из союзного бюджета.

https://ria.ru/20221005/proizvodstvo-1821769866.html

белоруссия

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Артем Смирнов

александр дрозденко, белоруссия, михаил мишустин, дмитрий мезенцев