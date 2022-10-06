https://ria.ru/20221006/lekarstva-1821927091.html

Минздрав разъяснил, как будет проходить онлайн-продажа рецептурных лекарств

Минздрав разъяснил, как будет проходить онлайн-продажа рецептурных лекарств - РИА Новости, 06.10.2022

Минздрав разъяснил, как будет проходить онлайн-продажа рецептурных лекарств

Аптечные организации при дистанционной продаже рецептурных препаратов должны обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, и того,... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:13

2022-10-06T12:13

2022-10-06T12:13

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477743_309:424:2610:1718_1920x0_80_0_0_6745ae80090bb4a03d92e988387aeb11.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аптечные организации при дистанционной продаже рецептурных препаратов должны обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, и того, кто препарат получает, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Согласно документу, эксперимент пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях."При дистанционной продаже рецептурного лекарства аптечная организация должна обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, с личностью которому осуществлена доставка препарата", - говорится в сообщении.При этом эксперимент не будет распространяться на лекарства, которые отпускаются бесплатно или со скидкой, для граждан, имеющих право на их приобретение за счет средств бюджета, препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также на спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями, уточнили в Минздраве.Если эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов будет успешным, то такую практику можно будет распространить на все регионы, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220913/lekarstva-1816502555.html

https://ria.ru/20220619/sokolov-1796534459.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, москва, московская область (подмосковье), госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)