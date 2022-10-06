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Минздрав разъяснил, как будет проходить онлайн-продажа рецептурных лекарств - РИА Новости, 06.10.2022
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Минздрав разъяснил, как будет проходить онлайн-продажа рецептурных лекарств
Минздрав разъяснил, как будет проходить онлайн-продажа рецептурных лекарств - РИА Новости, 06.10.2022
Минздрав разъяснил, как будет проходить онлайн-продажа рецептурных лекарств
Аптечные организации при дистанционной продаже рецептурных препаратов должны обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, и того,... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:13
2022-10-06T12:13
общество
россия
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московская область (подмосковье)
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аптечные организации при дистанционной продаже рецептурных препаратов должны обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, и того, кто препарат получает, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Согласно документу, эксперимент пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях."При дистанционной продаже рецептурного лекарства аптечная организация должна обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, с личностью которому осуществлена доставка препарата", - говорится в сообщении.При этом эксперимент не будет распространяться на лекарства, которые отпускаются бесплатно или со скидкой, для граждан, имеющих право на их приобретение за счет средств бюджета, препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также на спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями, уточнили в Минздраве.Если эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов будет успешным, то такую практику можно будет распространить на все регионы, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220913/lekarstva-1816502555.html
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Госдума РФ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
12:13 06.10.2022
 
Минздрав разъяснил, как будет проходить онлайн-продажа рецептурных лекарств

Аптеки обяжут обеспечить идентификацию покупателя при онлайн-продаже рецептурных лекарств

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аптечные организации при дистанционной продаже рецептурных препаратов должны обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, и того, кто препарат получает, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Согласно документу, эксперимент пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях.
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"При дистанционной продаже рецептурного лекарства аптечная организация должна обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, с личностью которому осуществлена доставка препарата", - говорится в сообщении.
При этом эксперимент не будет распространяться на лекарства, которые отпускаются бесплатно или со скидкой, для граждан, имеющих право на их приобретение за счет средств бюджета, препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также на спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями, уточнили в Минздраве.
Если эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов будет успешным, то такую практику можно будет распространить на все регионы, подчеркнули в министерстве.
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ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Госдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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