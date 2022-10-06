https://ria.ru/20221006/legioner-1821860774.html

Источник заявил, что сроки разработки экипировки "Легионер" сократят втрое

Источник заявил, что сроки разработки экипировки "Легионер" сократят втрое - РИА Новости, 06.10.2022

Источник заявил, что сроки разработки экипировки "Легионер" сократят втрое

Создание экипировки солдата будущего нового поколения "Легионер" ускорят – научно-исследовательские работы по проекту сократят с изначально предусмотренных... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T03:04

2022-10-06T03:04

2022-10-06T07:45

новое оружие россии

безопасность

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Создание экипировки солдата будущего нового поколения "Легионер" ускорят – научно-исследовательские работы по проекту сократят с изначально предусмотренных двух-трех лет до одного года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе России.Ранее тот же собеседник рассказал агентству, что "Легионер" будет экипировкой солдата будущего нового поколения, которая придет на смену комплектам "Ратник" и "Сотник".К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой является ЦНИИТочмаш. Сегодня ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания. "Легионер" принадлежит к четвертому поколению.Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", экипировка "Сотник" будет сделана из специального полиэтиленового волокна, которое, с одной стороны, сделает экипировку легкой, с другой — обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, "Сотник" может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.Впоследствии источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости, что "Сотник" также планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Помимо этого, экипировка нового поколения может получить на оснащение "нанобеспилотники" (дроны массой всего 180 граммов) разработки группы "Кронштадт".Что касается "Легионера", то его планируемый состав и характеристики пока неизвестны.

https://ria.ru/20220827/ekipirovka-1812458286.html

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безопасность, россия