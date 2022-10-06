https://ria.ru/20221006/kursy-1821879636.html

"Единая Россия" запустит курсы сестринского дела для девушек-волонтеров

"Единая Россия" запустит курсы сестринского дела для девушек-волонтеров - РИА Новости, 06.10.2022

"Единая Россия" запустит курсы сестринского дела для девушек-волонтеров

"Единая Россия" и медицинский университет имени Пирогова запустили курсы сестринского дела для девушек-волонтеров, занятия проходят на базе учреждения, сообщили РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:26

2022-10-06T09:26

2022-10-06T09:26

общество

ольга казакова

россия

москва

донбасс

единая россия

госдума рф

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Единая Россия" и медицинский университет имени Пирогова запустили курсы сестринского дела для девушек-волонтеров, занятия проходят на базе учреждения, сообщили в пресс-службе партии."Женское движение "Единой России" совместно с РНИМУ им. Н.И. Пирогова дали старт первому потоку курсов сестринского дела для волонтеров-девушек. Занятия проходят на базе медуниверситета. Их проводят опытные медики и преподаватели вуза", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время видеоматериалы курса будут доступны онлайн – на сайте партии. Первыми слушателями курса стали волонтеры из Москвы. Также освоить навыки сестринского ухода за больными решили депутаты Госдумы – член комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина, зампред комитета по экологии Жанна Рябцева, председатель комитета по просвещению Ольга Казакова."Единая Россия" ежедневно получает обращения из разных регионов от людей, которые ищут возможности участвовать в волонтерской работе, помогать раненым в госпиталях или отправиться в зону СВО, работать волонтерами и в медицинских учреждениях в регионах России. Этот курс – ответ на запрос сотен женщин по всей стране. Мы хотим быть полезными, не только теплыми словами, но и делом поддержать наших бойцов, которые сегодня защищают нашу страну", – приводят в пресс-службе слова замсекретаря Генсовета "Единой России" Дарьи Лантратовой.По ее словам, после учебы девушки-добровольцы смогут присоединиться к гуманитарной миссии "Единой России".Помощь в разработке и организации обучения оказали председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, который координировал работу медиков-добровольцев в Донбассе и на освобожденных территориях в рамках гуманитарной миссии "Единой России", а также его заместитель, депутат Бадма Башанкаев, добавили в пресс-службе."Сейчас разрабатывается система обучения для жительниц разных регионов России. Курсы планируют запускать на базе местных медицинских учреждений", - подчеркнули в партии.

https://ria.ru/20221003/volontery-1821244710.html

https://ria.ru/20221004/azarov-1821557806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ольга казакова, россия, москва, донбасс, единая россия, госдума рф, российский медицинский университет имени н. и. пирогова