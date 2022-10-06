https://ria.ru/20221006/kurort-1822095876.html
Российская компания начала строить курорт в сирийской Латакии
Российская компания начала строить курорт в сирийской Латакии - РИА Новости, 06.10.2022
Российская компания начала строить курорт в сирийской Латакии
В сирийском городе Латакия на берегу Средиземного моря началось строительство курорта, сообщило местное госагентство SANA. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T22:18
2022-10-06T22:18
2022-10-06T23:51
туризм
латакия (город)
сирия
средиземное море
россия
туризм
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КАИР, 6 окт — РИА Новости. В сирийском городе Латакия на берегу Средиземного моря началось строительство курорта, сообщило местное госагентство SANA.Уточняется, что проект реализует российская компания "Синара-ИНТ". Фирма заключила соглашение с мэрией Латакии на 45 лет в рамках концепции BOT (Build — operate — transfer).Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус сегодня заложил первый камень в основание курорта. Стоимость проекта оценивается в 150 миллиардов сирийских фунтов (почти 60 миллионов долларов США по официальному курсу ЦБ Сирии). Курорт разместится на территории в семь гектаров и обеспечит рабочими местами 1300 человек.По словам Арнуса, "Синара-ИНТ" планирует сдать первую очередь курорта в 2024 году, а полностью завершить проект в 2028 году. Премьер отметил, что российские компании планируют реализовать еще несколько проектов в сфере туризма в Сирии.На первой стадии проекта построят 48 вилл общей площадью в 5500 квадратных метров и гостиницу на 350 номеров. На втором этапе появится апарт-отель, а также бассейны, детские и спортивные площадки, парковки, центр физиотерапии и другие объекты.
https://ria.ru/20220624/rosturizm-1797907039.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латакия (город), сирия, средиземное море, россия, туризм
Туризм, Латакия (город), Сирия, Средиземное море, Россия, Туризм
22:18 06.10.2022 (обновлено: 23:51 06.10.2022)
Российская компания начала строить курорт в сирийской Латакии
SANA: российская компания построит курорт в сирийской Латакии на берегу Средиземного моря
КАИР, 6 окт — РИА Новости.
В сирийском городе Латакия на берегу Средиземного моря началось строительство курорта, сообщило местное госагентство SANA
.
Уточняется, что проект реализует российская компания "Синара-ИНТ". Фирма заключила соглашение с мэрией Латакии на 45 лет в рамках концепции BOT (Build — operate — transfer).
Премьер-министр Сирии
Хусейн Арнус сегодня заложил первый камень в основание курорта. Стоимость проекта оценивается в 150 миллиардов сирийских фунтов (почти 60 миллионов долларов США
по официальному курсу ЦБ
Сирии). Курорт разместится на территории в семь гектаров и обеспечит рабочими местами 1300 человек.
По словам Арнуса, "Синара-ИНТ" планирует сдать первую очередь курорта в 2024 году, а полностью завершить проект в 2028 году. Премьер отметил, что российские компании планируют реализовать еще несколько проектов в сфере туризма в Сирии.
На первой стадии проекта построят 48 вилл общей площадью в 5500 квадратных метров и гостиницу на 350 номеров. На втором этапе появится апарт-отель, а также бассейны, детские и спортивные площадки, парковки, центр физиотерапии и другие объекты.