https://ria.ru/20221006/kurort-1822095876.html

Российская компания начала строить курорт в сирийской Латакии

Российская компания начала строить курорт в сирийской Латакии - РИА Новости, 06.10.2022

Российская компания начала строить курорт в сирийской Латакии

В сирийском городе Латакия на берегу Средиземного моря началось строительство курорта, сообщило местное госагентство SANA. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T22:18

2022-10-06T22:18

2022-10-06T23:51

туризм

латакия (город)

сирия

средиземное море

россия

туризм

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КАИР, 6 окт — РИА Новости. В сирийском городе Латакия на берегу Средиземного моря началось строительство курорта, сообщило местное госагентство SANA.Уточняется, что проект реализует российская компания "Синара-ИНТ". Фирма заключила соглашение с мэрией Латакии на 45 лет в рамках концепции BOT (Build — operate — transfer).Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус сегодня заложил первый камень в основание курорта. Стоимость проекта оценивается в 150 миллиардов сирийских фунтов (почти 60 миллионов долларов США по официальному курсу ЦБ Сирии). Курорт разместится на территории в семь гектаров и обеспечит рабочими местами 1300 человек.По словам Арнуса, "Синара-ИНТ" планирует сдать первую очередь курорта в 2024 году, а полностью завершить проект в 2028 году. Премьер отметил, что российские компании планируют реализовать еще несколько проектов в сфере туризма в Сирии.На первой стадии проекта построят 48 вилл общей площадью в 5500 квадратных метров и гостиницу на 350 номеров. На втором этапе появится апарт-отель, а также бассейны, детские и спортивные площадки, парковки, центр физиотерапии и другие объекты.

https://ria.ru/20220624/rosturizm-1797907039.html

латакия (город)

сирия

средиземное море

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

латакия (город), сирия, средиземное море, россия, туризм