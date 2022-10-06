https://ria.ru/20221006/kritika-1821854110.html

Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти

Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти - РИА Новости, 06.10.2022

Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам относительно... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T00:39

2022-10-06T00:39

2022-10-06T02:07

джо байден

дональд трамп

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в мире

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам относительно производства нефти.Трамп добавил, что американским властям необходимо добывать нефть на территории США, вместо того чтобы закупать ее у сторонних поставщиков, включая Венесуэлу, для дальнейшей переработки внутри страны.Во вторник телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена накануне прошедшего в среду заседания ОПЕК+ пыталась отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти. Высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений Белого дома занимались лоббированием интересов со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти.ОПЕК+ по итогам прошедшего в среду заседания договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.

https://ria.ru/20221002/ssha-1820999155.html

сша

саудовская аравия

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джо байден, дональд трамп, сша, цены на нефть, саудовская аравия, опек, венесуэла, в мире