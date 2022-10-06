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Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти - РИА Новости, 06.10.2022
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Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти
Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти - РИА Новости, 06.10.2022
Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти
Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам относительно... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T00:39
2022-10-06T02:07
джо байден
дональд трамп
сша
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам относительно производства нефти.Трамп добавил, что американским властям необходимо добывать нефть на территории США, вместо того чтобы закупать ее у сторонних поставщиков, включая Венесуэлу, для дальнейшей переработки внутри страны.Во вторник телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена накануне прошедшего в среду заседания ОПЕК+ пыталась отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти. Высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений Белого дома занимались лоббированием интересов со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти.ОПЕК+ по итогам прошедшего в среду заседания договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
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джо байден, дональд трамп, сша, цены на нефть, саудовская аравия, опек, венесуэла, в мире
Джо Байден, Дональд Трамп, США, Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, Венесуэла, В мире
00:39 06.10.2022 (обновлено: 02:07 06.10.2022)
 
Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти

Трамп подверг критике Байдена за просьбы к другим странам о производстве нефти

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам относительно производства нефти.
"То, что они (администрация президента Джо Байдена) делают, - это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было", - заявил он во время выступления на конференции в Майами.
Трамп добавил, что американским властям необходимо добывать нефть на территории США, вместо того чтобы закупать ее у сторонних поставщиков, включая Венесуэлу, для дальнейшей переработки внутри страны.
Во вторник телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена накануне прошедшего в среду заседания ОПЕК+ пыталась отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти. Высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений Белого дома занимались лоббированием интересов со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти.
ОПЕК+ по итогам прошедшего в среду заседания договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Американцы назвали "трюк" Трампа в Мичигане унижением Байдена
 
Джо БайденДональд ТрампСШАЦены на нефтьСаудовская АравияОПЕКВенесуэлаВ мире
 
 
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