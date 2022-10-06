https://ria.ru/20221006/kriptoaktivy-1822046068.html
Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян
Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян - РИА Новости, 06.10.2022
Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян
Евросоюз запретил предоставлять услуги кошельков и счетов криптоактивов гражданам РФ или физлицам-резидентам России, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:59
2022-10-06T17:59
2022-10-06T18:11
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
санкции
криптовалюта
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз запретил предоставлять услуги кошельков и счетов криптоактивов гражданам РФ или физлицам-резидентам России, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС."Запрещается предоставлять услуги кошельков, счетов или хранения криптоактивов гражданам России или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, созданным в России", - сказано там.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822031061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, санкции, криптовалюта
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Санкции, Криптовалюта
17:59 06.10.2022 (обновлено: 18:11 06.10.2022)
Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян
ЕС ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для граждан и резидентов России