https://ria.ru/20221006/kriptoaktivy-1822046068.html

Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян

Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян - РИА Новости, 06.10.2022

Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян

Евросоюз запретил предоставлять услуги кошельков и счетов криптоактивов гражданам РФ или физлицам-резидентам России, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:59

2022-10-06T17:59

2022-10-06T18:11

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

санкции

криптовалюта

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз запретил предоставлять услуги кошельков и счетов криптоактивов гражданам РФ или физлицам-резидентам России, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС."Запрещается предоставлять услуги кошельков, счетов или хранения криптоактивов гражданам России или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, созданным в России", - сказано там.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822031061.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, санкции, криптовалюта