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Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян - РИА Новости, 06.10.2022
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Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян
Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян - РИА Новости, 06.10.2022
Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян
Евросоюз запретил предоставлять услуги кошельков и счетов криптоактивов гражданам РФ или физлицам-резидентам России, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:59
2022-10-06T18:11
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
санкции
криптовалюта
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз запретил предоставлять услуги кошельков и счетов криптоактивов гражданам РФ или физлицам-резидентам России, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС."Запрещается предоставлять услуги кошельков, счетов или хранения криптоактивов гражданам России или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, созданным в России", - сказано там.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, санкции, криптовалюта
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Санкции, Криптовалюта
17:59 06.10.2022 (обновлено: 18:11 06.10.2022)
 
Евросоюз ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для россиян

ЕС ввел запрет на услуги кошельков и счетов криптоактивов для граждан и резидентов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз запретил предоставлять услуги кошельков и счетов криптоактивов гражданам РФ или физлицам-резидентам России, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
"Запрещается предоставлять услуги кошельков, счетов или хранения криптоактивов гражданам России или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, созданным в России", - сказано там.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
17:24
Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию
 
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