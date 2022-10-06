https://ria.ru/20221006/kriptoaktivy-1821948345.html

Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян

Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян - РИА Новости, 06.10.2022

Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян

Новый пакет санкций Евросоюза против России вводит полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:11

2022-10-06T13:11

2022-10-06T13:14

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции

санкции в отношении россии

в мире

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вводит полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ, говорится в распространенном заявлении ЕС."Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптовалютных кошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам граждан России и резидентов, независимо от общей стоимости этих криптоактивов", - указывается в документе.При этом в заявлении Еврокомиссии поясняется, что новые санкции ужесточают уже существующие ограничения в отношении криптоактивов. Теперь под запретом оказываются все криптоактивы россиян и резидентов РФ независимо от их размеров (ранее разрешалось до 10 тысяч евро)."Существующие запреты на криптоактивы были ужесточены путем запрета всех криптокошельков, счетов и депозитарных услуг, независимо от суммы (ранее разрешалось до 10 тысяч евро)", - отмечает ЕК.

https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html

https://ria.ru/20221005/kriptovalyuta-1821671879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, криптовалюта