https://ria.ru/20221006/kriptoaktivy-1821948345.html
Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян
Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян - РИА Новости, 06.10.2022
Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян
Новый пакет санкций Евросоюза против России вводит полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:11
2022-10-06T13:11
2022-10-06T13:14
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вводит полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ, говорится в распространенном заявлении ЕС."Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптовалютных кошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам граждан России и резидентов, независимо от общей стоимости этих криптоактивов", - указывается в документе.При этом в заявлении Еврокомиссии поясняется, что новые санкции ужесточают уже существующие ограничения в отношении криптоактивов. Теперь под запретом оказываются все криптоактивы россиян и резидентов РФ независимо от их размеров (ранее разрешалось до 10 тысяч евро)."Существующие запреты на криптоактивы были ужесточены путем запрета всех криптокошельков, счетов и депозитарных услуг, независимо от суммы (ранее разрешалось до 10 тысяч евро)", - отмечает ЕК.
https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, криптовалюта
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Криптовалюта
13:11 06.10.2022 (обновлено: 13:14 06.10.2022)
Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян
Евросоюз ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов российских граждан и резидентов