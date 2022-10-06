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Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян - РИА Новости, 06.10.2022
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Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян
Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян - РИА Новости, 06.10.2022
Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян
Новый пакет санкций Евросоюза против России вводит полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:11
2022-10-06T13:14
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции
санкции в отношении россии
в мире
криптовалюта
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вводит полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ, говорится в распространенном заявлении ЕС."Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптовалютных кошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам граждан России и резидентов, независимо от общей стоимости этих криптоактивов", - указывается в документе.При этом в заявлении Еврокомиссии поясняется, что новые санкции ужесточают уже существующие ограничения в отношении криптоактивов. Теперь под запретом оказываются все криптоактивы россиян и резидентов РФ независимо от их размеров (ранее разрешалось до 10 тысяч евро)."Существующие запреты на криптоактивы были ужесточены путем запрета всех криптокошельков, счетов и депозитарных услуг, независимо от суммы (ранее разрешалось до 10 тысяч евро)", - отмечает ЕК.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, криптовалюта
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Криптовалюта
13:11 06.10.2022 (обновлено: 13:14 06.10.2022)
 
Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян

Евросоюз ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов российских граждан и резидентов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вводит полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ, говорится в распространенном заявлении ЕС.
"Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптовалютных кошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам граждан России и резидентов, независимо от общей стоимости этих криптоактивов", - указывается в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
12:41
ЕС распространил санкции на Запорожскую и Херсонскую области
При этом в заявлении Еврокомиссии поясняется, что новые санкции ужесточают уже существующие ограничения в отношении криптоактивов. Теперь под запретом оказываются все криптоактивы россиян и резидентов РФ независимо от их размеров (ранее разрешалось до 10 тысяч евро).
"Существующие запреты на криптоактивы были ужесточены путем запрета всех криптокошельков, счетов и депозитарных услуг, независимо от суммы (ранее разрешалось до 10 тысяч евро)", - отмечает ЕК.
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 12:52
В ГД призвали запретить использование криптовалюты как средства платежей
 
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