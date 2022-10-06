https://ria.ru/20221006/kremennaya-1821995612.html
Союзные силы контролируют всю территорию района Кременной, сообщил Мирошник
Союзные силы контролируют всю территорию района Кременной, сообщил Мирошник - РИА Новости, 06.10.2022
Союзные силы контролируют всю территорию района Кременной, сообщил Мирошник
Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что вся территория района Кременной в ЛНР находится под контролем союзных сил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:43
2022-10-06T15:43
2022-10-06T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
донбасс
украина
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что вся территория района Кременной в ЛНР находится под контролем союзных сил республик Донбасса.Он добавил, что в районе идет активное возведение оборонительных позиций и укреплений, однако основные социальные учреждения эвакуированы, в поселках малолюдно."Третьи сутки наши артиллеристы активно отрабатывают по скоплениям сил и техники противника. С коптеров фиксируются значительные потери у врага, горит техника", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20221004/miny-1821538318.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Донбасс, Украина
Союзные силы контролируют всю территорию района Кременной, сообщил Мирошник
Представитель ЛНР в Москве Мирошник: союзные силы контролируют территорию района Кременной