https://ria.ru/20221006/kremennaya-1821995612.html

Союзные силы контролируют всю территорию района Кременной, сообщил Мирошник

Союзные силы контролируют всю территорию района Кременной, сообщил Мирошник - РИА Новости, 06.10.2022

Союзные силы контролируют всю территорию района Кременной, сообщил Мирошник

Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что вся территория района Кременной в ЛНР находится под контролем союзных сил... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:43

2022-10-06T15:43

2022-10-06T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что вся территория района Кременной в ЛНР находится под контролем союзных сил республик Донбасса.Он добавил, что в районе идет активное возведение оборонительных позиций и укреплений, однако основные социальные учреждения эвакуированы, в поселках малолюдно."Третьи сутки наши артиллеристы активно отрабатывают по скоплениям сил и техники противника. С коптеров фиксируются значительные потери у врага, горит техника", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20221004/miny-1821538318.html

луганская народная республика

донбасс

украина

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в мире, родион мирошник, луганская народная республика, донбасс, украина