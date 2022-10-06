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Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов - РИА Новости, 06.10.2022
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Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов
Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов - РИА Новости, 06.10.2022
Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов
Россия выделит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов на программы импортозамещения, сообщил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук на полях второго... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:44
2022-10-06T11:25
белоруссия
россия
экономика
алексей оверчук
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия выделит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов на программы импортозамещения, сообщил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума в Москве."Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На полтора миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств", — сказал он.Выделение средств еще в августе анонсировал белорусский премьер Роман Головченко. По его словам, определено 23 проекта, семь из которых на 330 миллионов долларов рассчитывают запустить до конца этого года. В частности, речь шла о производстве комплектующих для промышленного машиностроения.
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белоруссия, россия, экономика, алексей оверчук
Белоруссия, Россия, Экономика, Алексей Оверчук
09:44 06.10.2022 (обновлено: 11:25 06.10.2022)
 
Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов

Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов для импортозамещения

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия выделит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов на программы импортозамещения, сообщил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума в Москве.
"Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На полтора миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств", — сказал он.
Выделение средств еще в августе анонсировал белорусский премьер Роман Головченко. По его словам, определено 23 проекта, семь из которых на 330 миллионов долларов рассчитывают запустить до конца этого года.
В частности, речь шла о производстве комплектующих для промышленного машиностроения.
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