https://ria.ru/20221006/kredit-1821882475.html
Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов
Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов - РИА Новости, 06.10.2022
Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов
Россия выделит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов на программы импортозамещения, сообщил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук на полях второго... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:44
2022-10-06T09:44
2022-10-06T11:25
белоруссия
россия
экономика
алексей оверчук
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия выделит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов на программы импортозамещения, сообщил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума в Москве."Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На полтора миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств", — сказал он.Выделение средств еще в августе анонсировал белорусский премьер Роман Головченко. По его словам, определено 23 проекта, семь из которых на 330 миллионов долларов рассчитывают запустить до конца этого года. В частности, речь шла о производстве комплектующих для промышленного машиностроения.
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821388904.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, экономика, алексей оверчук
Белоруссия, Россия, Экономика, Алексей Оверчук
09:44 06.10.2022 (обновлено: 11:25 06.10.2022)
Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов
Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов для импортозамещения
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия выделит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов на программы импортозамещения, сообщил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума в Москве.
"Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На полтора миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств", — сказал он.
Выделение средств еще в августе анонсировал белорусский премьер Роман Головченко
. По его словам, определено 23 проекта, семь из которых на 330 миллионов долларов рассчитывают запустить до конца этого года.
В частности, речь шла о производстве комплектующих для промышленного машиностроения.