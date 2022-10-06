https://ria.ru/20221006/kredit-1821882475.html

Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов

Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов - РИА Новости, 06.10.2022

Россия выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов

Россия выделит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов на программы импортозамещения, сообщил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук на полях второго... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:44

2022-10-06T09:44

2022-10-06T11:25

белоруссия

россия

экономика

алексей оверчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия выделит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов на программы импортозамещения, сообщил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума в Москве."Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На полтора миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств", — сказал он.Выделение средств еще в августе анонсировал белорусский премьер Роман Головченко. По его словам, определено 23 проекта, семь из которых на 330 миллионов долларов рассчитывают запустить до конца этого года. В частности, речь шла о производстве комплектующих для промышленного машиностроения.

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821388904.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, россия, экономика, алексей оверчук