https://ria.ru/20221006/koronavirus-1821908256.html

В России за сутки госпитализировали 2292 человека c COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2292 человека c COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2022

В России за сутки госпитализировали 2292 человека c COVID-19

Более 23 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 108 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:18

2022-10-06T11:18

2022-10-06T11:35

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Более 23 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 108 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2 292 человека, на 7,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 28 субъектах, снижение — в 49 регионах, ситуация осталась без изменений в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 41 536 человек, или на 7,1% меньше в сравнении с 5 октября 2022 года. Выявлено 23 045 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 108 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии