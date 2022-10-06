https://ria.ru/20221006/koronavirus-1821908256.html
В России за сутки госпитализировали 2292 человека c COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2292 человека c COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2022
В России за сутки госпитализировали 2292 человека c COVID-19
Более 23 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 108 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:18
2022-10-06T11:18
2022-10-06T11:35
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Более 23 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 108 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2 292 человека, на 7,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 28 субъектах, снижение — в 49 регионах, ситуация осталась без изменений в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 41 536 человек, или на 7,1% меньше в сравнении с 5 октября 2022 года. Выявлено 23 045 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 108 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России
11:18 06.10.2022 (обновлено: 11:35 06.10.2022)
В России за сутки госпитализировали 2292 человека c COVID-19
В России за сутки выявили 23 045 новых случаев COVID-19