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Опубликован текст Конституции с четырьмя новыми российскими регионами - РИА Новости, 06.10.2022
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Опубликован текст Конституции с четырьмя новыми российскими регионами
Опубликован текст Конституции с четырьмя новыми российскими регионами - РИА Новости, 06.10.2022
Опубликован текст Конституции с четырьмя новыми российскими регионами
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области включены в список субъектов Российской Федерации согласно обновленному тексту РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:59
2022-10-06T23:50
владимир путин
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области включены в список субъектов Российской Федерации согласно обновленному тексту Конституции. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Изменения коснулись статьи 65 третьей главы Конституции "Федеративное устройство". Теперь там числятся 89 субъектов Федерации, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область.Накануне Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Накануне глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://ria.ru/20221006/medvedev-1821914886.html
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
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владимир путин, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях
Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
19:59 06.10.2022 (обновлено: 23:50 06.10.2022)
 
Опубликован текст Конституции с четырьмя новыми российскими регионами

ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области добавили в перечень субъектов в Конституции

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области включены в список субъектов Российской Федерации согласно обновленному тексту Конституции. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Изменения коснулись статьи 65 третьей главы Конституции "Федеративное устройство". Теперь там числятся 89 субъектов Федерации, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область.
Накануне Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Накануне глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 11:40
Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России
 
Владимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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