https://ria.ru/20221006/konstitutsiya-1822076066.html

Опубликован текст Конституции с четырьмя новыми российскими регионами

Опубликован текст Конституции с четырьмя новыми российскими регионами - РИА Новости, 06.10.2022

Опубликован текст Конституции с четырьмя новыми российскими регионами

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области включены в список субъектов Российской Федерации согласно обновленному тексту РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:59

2022-10-06T19:59

2022-10-06T23:50

владимир путин

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области включены в список субъектов Российской Федерации согласно обновленному тексту Конституции. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Изменения коснулись статьи 65 третьей главы Конституции "Федеративное устройство". Теперь там числятся 89 субъектов Федерации, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область.Накануне Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Накануне глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20221006/medvedev-1821914886.html

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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Станислав Ванд

владимир путин, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях