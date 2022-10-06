19:59 06.10.2022 (обновлено: 23:50 06.10.2022)
Опубликован текст Конституции с четырьмя новыми российскими регионами
ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области добавили в перечень субъектов в Конституции
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области включены в список субъектов Российской Федерации согласно обновленному тексту Конституции. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Изменения коснулись статьи 65 третьей главы Конституции "Федеративное устройство". Теперь там числятся 89 субъектов Федерации, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область.
Накануне Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Накануне глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.