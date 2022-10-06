https://ria.ru/20221006/konstitutsiya-1822060106.html
Опубликован текст Конституции с новыми российскими территориями
Опубликован текст Конституции с новыми российскими территориями - РИА Новости, 06.10.2022
Опубликован текст Конституции с новыми российскими территориями
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали текст обновленной Конституции России, где в составе страны указаны Запорожская и Херсонская... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:54
2022-10-06T18:54
2022-10-06T19:19
в мире
россия
херсонская область
донецкая народная республика
референдум в донбассе
луганская народная республика
владимир путин
запорожская область
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали текст обновленной Конституции России, где в составе страны указаны Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики.Указ о публикации накануне подписал Владимир Путин.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Накануне глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://ria.ru/20221005/osvobozhdenie-1821830480.html
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в мире, россия, херсонская область , донецкая народная республика, референдум в донбассе, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область
В мире, Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Запорожская область
18:54 06.10.2022 (обновлено: 19:19 06.10.2022)
Опубликован текст Конституции с новыми российскими территориями
В перечень субъектов Российской Федерации в Конституции включили четыре новых региона