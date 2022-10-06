https://ria.ru/20221006/konstitutsiya-1822060106.html

Опубликован текст Конституции с новыми российскими территориями

Опубликован текст Конституции с новыми российскими территориями - РИА Новости, 06.10.2022

Опубликован текст Конституции с новыми российскими территориями

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали текст обновленной Конституции России, где в составе страны указаны Запорожская и Херсонская... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:54

2022-10-06T18:54

2022-10-06T19:19

в мире

россия

херсонская область

донецкая народная республика

референдум в донбассе

луганская народная республика

владимир путин

запорожская область

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали текст обновленной Конституции России, где в составе страны указаны Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики.Указ о публикации накануне подписал Владимир Путин.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Накануне глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20221005/osvobozhdenie-1821830480.html

россия

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донецкая народная республика

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