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На Тамбовщине постоят новый семеноводческий комплекс за 550 млн рублей - РИА Новости, 06.10.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20221006/kompleks-1821941601.html
На Тамбовщине постоят новый семеноводческий комплекс за 550 млн рублей
На Тамбовщине постоят новый семеноводческий комплекс за 550 млн рублей - РИА Новости, 06.10.2022
На Тамбовщине постоят новый семеноводческий комплекс за 550 млн рублей
Глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор "Молочная ферма "Жупиков" Константин Толстошеин на агровыставке "Золотая осень-2022" подписали... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:47
2022-10-06T12:47
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
экономика
золотая осень (выставка)
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ТАМБОВ, 6 окт – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор "Молочная ферма "Жупиков" Константин Толстошеин на агровыставке "Золотая осень-2022" подписали соглашение о строительстве семеноводческого комплекса с объемом финансирования 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба облправительства.Инвестор планирует построить семеноводческий комплекс по производству семян кукурузы и подсолнечника для собственных нужд, а также для реализации на других рынках. Кроме того, будут созданы опытные поля с системой орошения для ведения селекционной работы и производства посевного материала высокого качества.Также глава региона подписал соглашение об информационном взаимодействии между правительством Тамбовской области и АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа"."Соглашение поможет создать в регионе условия для развития торговой деятельности, в том числе с использованием инструментов биржевой торговли, внебиржевой торговли и электронных закупочных процедур. Это будет способствовать развитию возможностей реализации и приобретения товаров и услуг для товаропроизводителей региона", - отметил Егоров.В Москве работает 24-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень – 2022". Тамбовская область традиционно представляет свои достижения на площадках масштабного мероприятия.
https://ria.ru/20220906/rabota-1814891434.html
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тамбовская область, максим егоров, экономика, золотая осень (выставка)
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров, Экономика, Золотая осень (выставка)
12:47 06.10.2022
 

На Тамбовщине постоят новый семеноводческий комплекс за 550 млн рублей

© Фото : Правительство Тамбовской области/Павел ВасильевГлава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор "Молочная ферма "Жупиков" Константин Толстошеин на агровыставке "Золотая осень-2022" подписали соглашение о строительстве семеноводческого комплекса
Глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор Молочная ферма Жупиков Константин Толстошеин на агровыставке Золотая осень-2022 подписали соглашение о строительстве семеноводческого комплекса - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Правительство Тамбовской области/Павел Васильев
Глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор "Молочная ферма "Жупиков" Константин Толстошеин на агровыставке "Золотая осень-2022" подписали соглашение о строительстве семеноводческого комплекса
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 6 окт – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор "Молочная ферма "Жупиков" Константин Толстошеин на агровыставке "Золотая осень-2022" подписали соглашение о строительстве семеноводческого комплекса с объемом финансирования 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
Инвестор планирует построить семеноводческий комплекс по производству семян кукурузы и подсолнечника для собственных нужд, а также для реализации на других рынках. Кроме того, будут созданы опытные поля с системой орошения для ведения селекционной работы и производства посевного материала высокого качества.
"Двустороннее сотрудничество позволит создать благоприятные условия для развития экономической инфраструктуры Тамбовской области. А значит более эффективно обеспечивать продовольственную безопасность страны. Всё это будет способствовать улучшению качества жизни тамбовчан", - сказал Егоров, слова которого приводит пресс-служба.
В Тамбовской области будет дополнительно создано 3,5 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 16:42Тамбовская область
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Также глава региона подписал соглашение об информационном взаимодействии между правительством Тамбовской области и АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа".
"Соглашение поможет создать в регионе условия для развития торговой деятельности, в том числе с использованием инструментов биржевой торговли, внебиржевой торговли и электронных закупочных процедур. Это будет способствовать развитию возможностей реализации и приобретения товаров и услуг для товаропроизводителей региона", - отметил Егоров.
В Москве работает 24-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень – 2022". Тамбовская область традиционно представляет свои достижения на площадках масштабного мероприятия.
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Тамбовская областьТамбовская областьМаксим ЕгоровЭкономикаЗолотая осень (выставка)
 
 
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