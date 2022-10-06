https://ria.ru/20221006/kompleks-1821941601.html

На Тамбовщине постоят новый семеноводческий комплекс за 550 млн рублей

На Тамбовщине постоят новый семеноводческий комплекс за 550 млн рублей - РИА Новости, 06.10.2022

На Тамбовщине постоят новый семеноводческий комплекс за 550 млн рублей

Глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор "Молочная ферма "Жупиков" Константин Толстошеин на агровыставке "Золотая осень-2022" подписали... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:47

2022-10-06T12:47

2022-10-06T12:47

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

экономика

золотая осень (выставка)

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ТАМБОВ, 6 окт – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор "Молочная ферма "Жупиков" Константин Толстошеин на агровыставке "Золотая осень-2022" подписали соглашение о строительстве семеноводческого комплекса с объемом финансирования 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба облправительства.Инвестор планирует построить семеноводческий комплекс по производству семян кукурузы и подсолнечника для собственных нужд, а также для реализации на других рынках. Кроме того, будут созданы опытные поля с системой орошения для ведения селекционной работы и производства посевного материала высокого качества.Также глава региона подписал соглашение об информационном взаимодействии между правительством Тамбовской области и АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа"."Соглашение поможет создать в регионе условия для развития торговой деятельности, в том числе с использованием инструментов биржевой торговли, внебиржевой торговли и электронных закупочных процедур. Это будет способствовать развитию возможностей реализации и приобретения товаров и услуг для товаропроизводителей региона", - отметил Егоров.В Москве работает 24-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень – 2022". Тамбовская область традиционно представляет свои достижения на площадках масштабного мероприятия.

https://ria.ru/20220906/rabota-1814891434.html

https://ria.ru/20220928/myaso-1819801114.html

тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, экономика, золотая осень (выставка)