https://ria.ru/20221006/knigi-1821800060.html

Букмекеры назвали фаворитов на получение Нобелевской премии по литературе

Букмекеры назвали фаворитов на получение Нобелевской премии по литературе - РИА Новости, 06.10.2022

Букмекеры назвали фаворитов на получение Нобелевской премии по литературе

Нобелевский комитет в Швеции сегодня назовет лауреата премии по литературе. Накануне букмекеры назвали своих фаворитов: они предрекают победу француза Мишеля... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T06:00

2022-10-06T06:00

2022-10-06T06:00

мишель уэльбек

салман рушди

стивен кинг

швеция

франция

сша

книги

культура

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет в Швеции сегодня назовет лауреата премии по литературе. Накануне букмекеры назвали своих фаворитов: они предрекают победу француза Мишеля Уэльбека или британца индийского происхождения Салмана Рушди.В топ наиболее вероятных лауреатов также вошли Стивен Кинг, Анни Эрно, Гариэль Лутц, Пьер Мишон, Харуки Мураками, Энн Карсон и другие.Интересно, что больше всего в этом списке писателей из Франции и США.Также в рейтинге букмекеров есть Людмила Улицкая.Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Всего их шесть: по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, экономике и в области содействия установлению мира во всем мире.Лауреаты получают диплом, золотую медаль и денежную премию — десять миллионов шведских крон.

https://ria.ru/20221003/nobel-1821120735.html

швеция

франция

сша

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

мишель уэльбек, салман рушди, стивен кинг, швеция, франция, сша, книги, новости культуры