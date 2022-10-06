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Букмекеры назвали фаворитов на получение Нобелевской премии по литературе - РИА Новости, 06.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221006/knigi-1821800060.html
Букмекеры назвали фаворитов на получение Нобелевской премии по литературе
Букмекеры назвали фаворитов на получение Нобелевской премии по литературе - РИА Новости, 06.10.2022
Букмекеры назвали фаворитов на получение Нобелевской премии по литературе
Нобелевский комитет в Швеции сегодня назовет лауреата премии по литературе. Накануне букмекеры назвали своих фаворитов: они предрекают победу француза Мишеля... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T06:00
2022-10-06T06:00
мишель уэльбек
салман рушди
стивен кинг
швеция
франция
сша
книги
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет в Швеции сегодня назовет лауреата премии по литературе. Накануне букмекеры назвали своих фаворитов: они предрекают победу француза Мишеля Уэльбека или британца индийского происхождения Салмана Рушди.В топ наиболее вероятных лауреатов также вошли Стивен Кинг, Анни Эрно, Гариэль Лутц, Пьер Мишон, Харуки Мураками, Энн Карсон и другие.Интересно, что больше всего в этом списке писателей из Франции и США.Также в рейтинге букмекеров есть Людмила Улицкая.Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Всего их шесть: по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, экономике и в области содействия установлению мира во всем мире.Лауреаты получают диплом, золотую медаль и денежную премию — десять миллионов шведских крон.
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мишель уэльбек, салман рушди, стивен кинг, швеция, франция, сша, книги, новости культуры
Мишель Уэльбек, Салман Рушди, Стивен Кинг, Швеция, Франция, США, Книги, Культура, Новости культуры
06:00 06.10.2022
 
Букмекеры назвали фаворитов на получение Нобелевской премии по литературе

Букмекеры: Мишель Уэльбек или Салман Рушди могут получить Нобелевскую премию по литературе

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира 1936 года
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет в Швеции сегодня назовет лауреата премии по литературе. Накануне букмекеры назвали своих фаворитов: они предрекают победу француза Мишеля Уэльбека или британца индийского происхождения Салмана Рушди.
В топ наиболее вероятных лауреатов также вошли Стивен Кинг, Анни Эрно, Гариэль Лутц, Пьер Мишон, Харуки Мураками, Энн Карсон и другие.
Интересно, что больше всего в этом списке писателей из Франции и США.
Также в рейтинге букмекеров есть Людмила Улицкая.
© РИА Новости / Михаил Фомичев

Писатель Мишель Уэльбек

Писатель Мишель Уэльбек
1 из 3

Писатель Мишель Уэльбек

© РИА Новости / Михаил Фомичев
© AP Photo / Invision/Grant PollardПисатель Салман Рушди
Писатель Салман Рушди
2 из 3
Писатель Салман Рушди
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанк

Писательница Людмила Улицкая на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки

Писательница Людмила Улицкая выступает на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ
3 из 3

Писательница Людмила Улицкая на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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1 из 3

Писатель Мишель Уэльбек

© РИА Новости / Михаил Фомичев
2 из 3
Писатель Салман Рушди
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
3 из 3

Писательница Людмила Улицкая на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Всего их шесть: по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, экономике и в области содействия установлению мира во всем мире.
Лауреаты получают диплом, золотую медаль и денежную премию — десять миллионов шведских крон.
Шведский биолог Сванте Паабо - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 12:37
Назван обладатель Нобелевской премии по медицине
 
КультураМишель УэльбекСалман РушдиСтивен КингШвецияФранцияСШАКнигиНовости культуры
 
 
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