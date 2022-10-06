Букмекеры назвали фаворитов на получение Нобелевской премии по литературе

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет в Швеции сегодня назовет лауреата премии по литературе. Накануне букмекеры назвали своих фаворитов: они предрекают победу француза Мишеля Уэльбека или британца индийского происхождения Салмана Рушди.В топ наиболее вероятных лауреатов также вошли Стивен Кинг, Анни Эрно, Гариэль Лутц, Пьер Мишон, Харуки Мураками, Энн Карсон и другие.Интересно, что больше всего в этом списке писателей из Франции и США.Также в рейтинге букмекеров есть Людмила Улицкая.Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Всего их шесть: по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, экономике и в области содействия установлению мира во всем мире.Лауреаты получают диплом, золотую медаль и денежную премию — десять миллионов шведских крон.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет в Швеции сегодня назовет лауреата премии по литературе. Накануне букмекеры назвали своих фаворитов: они предрекают победу француза Мишеля Уэльбека или британца индийского происхождения Салмана Рушди.
В топ наиболее вероятных лауреатов также вошли Стивен Кинг, Анни Эрно, Гариэль Лутц, Пьер Мишон, Харуки Мураками, Энн Карсон и другие.
Интересно, что больше всего в этом списке писателей из Франции и США.
Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Всего их шесть: по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, экономике и в области содействия установлению мира во всем мире.
Лауреаты получают диплом, золотую медаль и денежную премию — десять миллионов шведских крон.
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