03:00 06.10.2022 (обновлено: 07:47 06.10.2022)
КНДР объяснила запуски ракет противодействием учениям США и Южной Кореи
КНДР объяснила запуски баллистических ракет противодействием учениям США и Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. КНДР рассматривает запуски баллистических ракет в качестве меры противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность в регионе, говорится в заявлении северокорейского МИД.
Ранее в четверг КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
"Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает США и некоторых их сателлитов за необоснованное обращение к Совбезу ООН о справедливых мерах противодействия Корейской народной армии совместным учениям Южной Кореи и США, которые усиливают военную напряженность на Корейском полуострове", - говорится в заявлении, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
В Пхеньяне также отметили, что передислокация американского авианосца "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова создает серьезную угрозу стабильности в регионе.
В среду агентство Ренхап сообщило, что американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вернется в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР.
Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой и текущей неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, часть из них летела по нестандартной траектории.