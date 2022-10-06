Рейтинг@Mail.ru
КНДР объяснила запуски ракет противодействием учениям США и Южной Кореи - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/kndr-1821860369.html
КНДР объяснила запуски ракет противодействием учениям США и Южной Кореи
КНДР объяснила запуски ракет противодействием учениям США и Южной Кореи - РИА Новости, 06.10.2022
КНДР объяснила запуски ракет противодействием учениям США и Южной Кореи
КНДР рассматривает запуски баллистических ракет в качестве меры противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность в регионе, РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T03:00
2022-10-06T07:47
совет безопасности оон
сша
южная корея
корейская народная армия
японское море
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e3ae3e82b10a4442f33dcd0fa07127c.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. КНДР рассматривает запуски баллистических ракет в качестве меры противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность в регионе, говорится в заявлении северокорейского МИД.Ранее в четверг КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.В Пхеньяне также отметили, что передислокация американского авианосца "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова создает серьезную угрозу стабильности в регионе.В среду агентство Ренхап сообщило, что американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вернется в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР.Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой и текущей неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, часть из них летела по нестандартной траектории.В среду прошло заседание Совбеза ООН по КНДР. В то время как западные страны однозначно осуждали Пхеньян, Россия и Китай указали на то, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной линией США и союзников. Никакого единого заявления по итогам заседания Совбез не принял.
https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821851031.html
сша
южная корея
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9feb511ce58313b3e67d964246248450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет безопасности оон, сша, южная корея, корейская народная армия, японское море, в мире
Совет Безопасности ООН, США, Южная Корея, Корейская народная армия, Японское море, В мире
03:00 06.10.2022 (обновлено: 07:47 06.10.2022)
 
КНДР объяснила запуски ракет противодействием учениям США и Южной Кореи

КНДР объяснила запуски баллистических ракет противодействием учениям США и Южной Кореи

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. КНДР рассматривает запуски баллистических ракет в качестве меры противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность в регионе, говорится в заявлении северокорейского МИД.
Ранее в четверг КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
"Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает США и некоторых их сателлитов за необоснованное обращение к Совбезу ООН о справедливых мерах противодействия Корейской народной армии совместным учениям Южной Кореи и США, которые усиливают военную напряженность на Корейском полуострове", - говорится в заявлении, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
В Пхеньяне также отметили, что передислокация американского авианосца "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова создает серьезную угрозу стабильности в регионе.
В среду агентство Ренхап сообщило, что американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вернется в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР.
Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой и текущей неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, часть из них летела по нестандартной траектории.
В среду прошло заседание Совбеза ООН по КНДР. В то время как западные страны однозначно осуждали Пхеньян, Россия и Китай указали на то, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной линией США и союзников. Никакого единого заявления по итогам заседания Совбез не принял.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 23:49
Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР
 
Совет Безопасности ООНСШАЮжная КореяКорейская народная армияЯпонское мореВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала