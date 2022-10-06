https://ria.ru/20221006/kndr-1821860369.html

КНДР объяснила запуски ракет противодействием учениям США и Южной Кореи

КНДР объяснила запуски ракет противодействием учениям США и Южной Кореи - РИА Новости, 06.10.2022

КНДР объяснила запуски ракет противодействием учениям США и Южной Кореи

КНДР рассматривает запуски баллистических ракет в качестве меры противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность в регионе, РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T03:00

2022-10-06T03:00

2022-10-06T07:47

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южная корея

корейская народная армия

японское море

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. КНДР рассматривает запуски баллистических ракет в качестве меры противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность в регионе, говорится в заявлении северокорейского МИД.Ранее в четверг КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.В Пхеньяне также отметили, что передислокация американского авианосца "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова создает серьезную угрозу стабильности в регионе.В среду агентство Ренхап сообщило, что американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вернется в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР.Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой и текущей неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, часть из них летела по нестандартной траектории.В среду прошло заседание Совбеза ООН по КНДР. В то время как западные страны однозначно осуждали Пхеньян, Россия и Китай указали на то, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной линией США и союзников. Никакого единого заявления по итогам заседания Совбез не принял.

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821851031.html

сша

южная корея

японское море

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совет безопасности оон, сша, южная корея, корейская народная армия, японское море, в мире