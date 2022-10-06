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В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты - РИА Новости, 06.10.2022
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает агентства Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T01:24
2022-10-06T01:24
2022-10-06T01:28
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает агентства Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи.Ранее агентство сообщало о запуске одной баллистической ракеты.В среду прошло заседание СБ ООН по КНДР. В то время как западные страны однозначно осуждали КНДР, Россия и Китай указали, на то, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной линией США и союзников. Никакого единого заявления по итогам заседания Совбез не принял.
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в мире, южная корея, японское море, россия, совет безопасности оон
В мире, Южная Корея, Японское море, Россия, Совет Безопасности ООН
01:24 06.10.2022 (обновлено: 01:28 06.10.2022)
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты