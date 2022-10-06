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В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты

В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты - РИА Новости, 06.10.2022

В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты

КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает агентства Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T01:24

2022-10-06T01:24

2022-10-06T01:28

в мире

южная корея

японское море

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает агентства Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи.Ранее агентство сообщало о запуске одной баллистической ракеты.В среду прошло заседание СБ ООН по КНДР. В то время как западные страны однозначно осуждали КНДР, Россия и Китай указали, на то, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной линией США и союзников. Никакого единого заявления по итогам заседания Совбез не принял.

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821851031.html

южная корея

японское море

россия

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в мире, южная корея, японское море, россия, совет безопасности оон