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В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты - РИА Новости, 06.10.2022
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В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты - РИА Новости, 06.10.2022
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает агентства Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T01:24
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в мире
южная корея
японское море
россия
совет безопасности оон
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает агентства Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи.Ранее агентство сообщало о запуске одной баллистической ракеты.В среду прошло заседание СБ ООН по КНДР. В то время как западные страны однозначно осуждали КНДР, Россия и Китай указали, на то, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной линией США и союзников. Никакого единого заявления по итогам заседания Совбез не принял.
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в мире, южная корея, японское море, россия, совет безопасности оон
В мире, Южная Корея, Японское море, Россия, Совет Безопасности ООН
01:24 06.10.2022 (обновлено: 01:28 06.10.2022)
 
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты

Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает агентства Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи.
Ранее агентство сообщало о запуске одной баллистической ракеты.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 23:49
Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР
В среду прошло заседание СБ ООН по КНДР. В то время как западные страны однозначно осуждали КНДР, Россия и Китай указали, на то, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной линией США и союзников. Никакого единого заявления по итогам заседания Совбез не принял.
 
В миреЮжная КореяЯпонское мореРоссияСовет Безопасности ООН
 
 
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