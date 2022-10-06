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СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 06.10.2022
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СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 06.10.2022
СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, говорится в сообщении агентства Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T00:12
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в мире
японское море
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, говорится в сообщении агентства Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных."Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского - ред.) моря", - сообщило агентство.
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в мире, японское море
В мире, Японское море
00:12 06.10.2022 (обновлено: 00:24 06.10.2022)
 
СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Yonhap: Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, говорится в сообщении агентства Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
"Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского - ред.) моря", - сообщило агентство.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 23:49
Томас-Гринфилд призвала усилить санкции против КНДР
 
В миреЯпонское море
 
 
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