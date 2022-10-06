https://ria.ru/20221006/kndr-1821853501.html
СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 06.10.2022
СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, говорится в сообщении агентства Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T00:12
2022-10-06T00:12
2022-10-06T00:24
в мире
японское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fcbd7522759327c3e4e9c2f25f21726.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, говорится в сообщении агентства Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных."Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского - ред.) моря", - сообщило агентство.
https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821851031.html
японское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_197:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_3e36b685d9a7f7756580671f0ac6f91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море
00:12 06.10.2022 (обновлено: 00:24 06.10.2022)
СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Yonhap: Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря