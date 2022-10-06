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Киевский режим развязал войну против миллионов граждан, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022
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Киевский режим развязал войну против миллионов граждан, заявили в МИД
Киевский режим развязал войну против миллионов граждан, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022
Киевский режим развязал войну против миллионов граждан, заявили в МИД
Киевский режим не представлял миллионы граждан, против которых он развязал войну и которых он вытолкнул из страны, заявил на заседании Первого комитета... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:44
2022-10-06T20:44
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ООН, 6 окт – РИА Новости. Киевский режим не представлял миллионы граждан, против которых он развязал войну и которых он вытолкнул из страны, заявил на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.По его словам, киевский режим давно стал чужим и враждебным для тех жителей Украины, которые не мыслят свою жизнь без сопричастности к русской цивилизации и от которых Владимир Зеленский еще год назад потребовал "убираться в Россию".Он отметил, что Россия не могла не прийти на помощь многострадальному населению Донбасса и не встать на защиту жителей Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821391160.html
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в мире, украина, оон, владимир зеленский, донбасс, россия, запорожская область, херсонская область
В мире, Украина, ООН, Владимир Зеленский, Донбасс, Россия, Запорожская область, Херсонская область
20:44 06.10.2022
 
Киевский режим развязал войну против миллионов граждан, заявили в МИД

В российском МИД заявили, что киевский режим развязал войну против миллионов граждан

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ООН, 6 окт – РИА Новости. Киевский режим не представлял миллионы граждан, против которых он развязал войну и которых он вытолкнул из страны, заявил на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
По его словам, киевский режим давно стал чужим и враждебным для тех жителей Украины, которые не мыслят свою жизнь без сопричастности к русской цивилизации и от которых Владимир Зеленский еще год назад потребовал "убираться в Россию".
"Предельно ясно, что этот режим не представлял миллионы граждан, против которых он развязал войну и которых собственноручно вытолкнул с Украины", - сказал Воронцов.
Он отметил, что Россия не могла не прийти на помощь многострадальному населению Донбасса и не встать на защиту жителей Запорожской и Херсонской областей.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 13:03Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой
 
В миреУкраинаООНВладимир ЗеленскийДонбассРоссияЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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