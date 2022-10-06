Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/kherson-1822031638.html
В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции
В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции - РИА Новости, 06.10.2022
В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции
Херсонская область после введения санкций Евросоюза будет поставлять продукцию в РФ и на рынки стран ЕАЭС, заявила РИА Новости зампред правительства региона... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:25
2022-10-06T17:29
экономика
херсонская область
россия
евразийский экономический союз
евросоюз
донецкая народная республика
екатерина губарева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806953006_0:80:955:617_1920x0_80_0_0_f52960124df760ec765a7521fce46fe3.jpg
ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Херсонская область после введения санкций Евросоюза будет поставлять продукцию в РФ и на рынки стран ЕАЭС, заявила РИА Новости зампред правительства региона Екатерина Губарева.Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против РФ распространил действие ограничений в отношении ДНР и ЛНР на Запорожскую и Херсонскую области, жители которых на референдумах высказались за вхождение регионов в состав России."Для Херсонской области открываются великолепные перспективы по импортозамещению агропродукции на российском рынке. Одновременно для фермеров сняты все таможенные барьеры, ведь мы теперь часть Российской Федерации", - сказала Губарева.По ее словам, также благодаря вхождению в состав России херсонским производителям открылся рынок государств-членов ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии."И все это без пошлин и барьеров, как было раньше", - отметила зампред правительства.По ее словам, пострадавшим от таких санкций будет европейский бизнес."Мы уверены, что европейский бизнес будет пытаться обойти наложенные своими же правительствами ограничения, чтобы получить доступ к нашим ресурсам, но к тому моменту уже будет поздно", - отметила зампред правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/kherson-1822024699.html
https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html
херсонская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806953006_1:0:874:655_1920x0_80_0_0_5d34d942910cf64411355b98677042d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, херсонская область , россия, евразийский экономический союз, евросоюз, донецкая народная республика, екатерина губарева
Экономика, Херсонская область , Россия, Евразийский экономический союз, Евросоюз, Донецкая Народная Республика, Екатерина Губарева
17:25 06.10.2022 (обновлено: 17:29 06.10.2022)
 
В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции

Правительство Херсонской области: регион будет поставлять продукцию в Россию и ЕАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПорт в Херсоне
Порт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Порт в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Херсонская область после введения санкций Евросоюза будет поставлять продукцию в РФ и на рынки стран ЕАЭС, заявила РИА Новости зампред правительства региона Екатерина Губарева.
Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против РФ распространил действие ограничений в отношении ДНР и ЛНР на Запорожскую и Херсонскую области, жители которых на референдумах высказались за вхождение регионов в состав России.
Переправа у Антоновского моста в Херсоне
Вчера, 17:07В России
Херсонские власти сообщили сроки восстановления Антоновского моста
"Для Херсонской области открываются великолепные перспективы по импортозамещению агропродукции на российском рынке. Одновременно для фермеров сняты все таможенные барьеры, ведь мы теперь часть Российской Федерации", - сказала Губарева.
По ее словам, также благодаря вхождению в состав России херсонским производителям открылся рынок государств-членов ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.
"И все это без пошлин и барьеров, как было раньше", - отметила зампред правительства.
"Ни для кого не секрет, что в мире назревает продовольственный кризис. С учетом того, что излишки сельхозпродукции Херсонщины поставлялись на европейский рынок, то ограничения ЕС можно расценивать только как выстрел себе в ногу", - сказала Губарева.
По ее словам, пострадавшим от таких санкций будет европейский бизнес.
"Мы уверены, что европейский бизнес будет пытаться обойти наложенные своими же правительствами ограничения, чтобы получить доступ к нашим ресурсам, но к тому моменту уже будет поздно", - отметила зампред правительства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 12:41
ЕС распространил санкции на Запорожскую и Херсонскую области
 
ЭкономикаХерсонская областьРоссияЕвразийский экономический союзЕвросоюзДонецкая Народная РеспубликаЕкатерина Губарева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала