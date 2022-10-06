https://ria.ru/20221006/kherson-1822031638.html

В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции

В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции - РИА Новости, 06.10.2022

В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции

Херсонская область после введения санкций Евросоюза будет поставлять продукцию в РФ и на рынки стран ЕАЭС, заявила РИА Новости зампред правительства региона... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:25

2022-10-06T17:25

2022-10-06T17:29

экономика

херсонская область

россия

евразийский экономический союз

евросоюз

донецкая народная республика

екатерина губарева

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ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Херсонская область после введения санкций Евросоюза будет поставлять продукцию в РФ и на рынки стран ЕАЭС, заявила РИА Новости зампред правительства региона Екатерина Губарева.Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против РФ распространил действие ограничений в отношении ДНР и ЛНР на Запорожскую и Херсонскую области, жители которых на референдумах высказались за вхождение регионов в состав России."Для Херсонской области открываются великолепные перспективы по импортозамещению агропродукции на российском рынке. Одновременно для фермеров сняты все таможенные барьеры, ведь мы теперь часть Российской Федерации", - сказала Губарева.По ее словам, также благодаря вхождению в состав России херсонским производителям открылся рынок государств-членов ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии."И все это без пошлин и барьеров, как было раньше", - отметила зампред правительства.По ее словам, пострадавшим от таких санкций будет европейский бизнес."Мы уверены, что европейский бизнес будет пытаться обойти наложенные своими же правительствами ограничения, чтобы получить доступ к нашим ресурсам, но к тому моменту уже будет поздно", - отметила зампред правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/kherson-1822024699.html

https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html

херсонская область

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, херсонская область , россия, евразийский экономический союз, евросоюз, донецкая народная республика, екатерина губарева