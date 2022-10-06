https://ria.ru/20221006/kherson-1822031638.html
В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции
В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции - РИА Новости, 06.10.2022
В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции
Херсонская область после введения санкций Евросоюза будет поставлять продукцию в РФ и на рынки стран ЕАЭС, заявила РИА Новости зампред правительства региона... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:25
2022-10-06T17:25
2022-10-06T17:29
экономика
херсонская область
россия
евразийский экономический союз
евросоюз
донецкая народная республика
екатерина губарева
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ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Херсонская область после введения санкций Евросоюза будет поставлять продукцию в РФ и на рынки стран ЕАЭС, заявила РИА Новости зампред правительства региона Екатерина Губарева.Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против РФ распространил действие ограничений в отношении ДНР и ЛНР на Запорожскую и Херсонскую области, жители которых на референдумах высказались за вхождение регионов в состав России."Для Херсонской области открываются великолепные перспективы по импортозамещению агропродукции на российском рынке. Одновременно для фермеров сняты все таможенные барьеры, ведь мы теперь часть Российской Федерации", - сказала Губарева.По ее словам, также благодаря вхождению в состав России херсонским производителям открылся рынок государств-членов ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии."И все это без пошлин и барьеров, как было раньше", - отметила зампред правительства.По ее словам, пострадавшим от таких санкций будет европейский бизнес."Мы уверены, что европейский бизнес будет пытаться обойти наложенные своими же правительствами ограничения, чтобы получить доступ к нашим ресурсам, но к тому моменту уже будет поздно", - отметила зампред правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/kherson-1822024699.html
https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, херсонская область , россия, евразийский экономический союз, евросоюз, донецкая народная республика, екатерина губарева
Экономика, Херсонская область , Россия, Евразийский экономический союз, Евросоюз, Донецкая Народная Республика, Екатерина Губарева
17:25 06.10.2022 (обновлено: 17:29 06.10.2022)
В правительстве Херсонской области рассказали об экспорте продукции
Правительство Херсонской области: регион будет поставлять продукцию в Россию и ЕАЭС