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Сальдо заявил о стабилизации линии соприкосновения в Херсонской области
Сальдо заявил о стабилизации линии соприкосновения в Херсонской области - РИА Новости, 06.10.2022
Сальдо заявил о стабилизации линии соприкосновения в Херсонской области
Линия боевого соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:16
2022-10-06T16:16
2022-10-06T16:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
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владимир сальдо
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войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Линия боевого соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России уничтожили еще более 280 украинских военных в Херсонской и Николаевской областях."Линия соприкосновения сейчас стабилизировалась, со стороны Николаева она даже не менялась", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Владимир Сальдо, Россия, Николаевская область, Войска воздушно-космической обороны
16:16 06.10.2022 (обновлено: 16:25 06.10.2022)
Сальдо заявил о стабилизации линии соприкосновения в Херсонской области
Сальдо: линия боевого соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась