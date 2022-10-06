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Сальдо заявил о стабилизации линии соприкосновения в Херсонской области

Сальдо заявил о стабилизации линии соприкосновения в Херсонской области - РИА Новости, 06.10.2022

Сальдо заявил о стабилизации линии соприкосновения в Херсонской области

Линия боевого соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:16

2022-10-06T16:16

2022-10-06T16:25

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Линия боевого соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России уничтожили еще более 280 украинских военных в Херсонской и Николаевской областях."Линия соприкосновения сейчас стабилизировалась, со стороны Николаева она даже не менялась", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , в мире, владимир сальдо, россия, николаевская область, войска воздушно-космической обороны