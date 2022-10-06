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В районе Антоновского моста под Херсоном сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 06.10.2022
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В районе Антоновского моста под Херсоном сбили два украинских беспилотника
В районе Антоновского моста под Херсоном сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 06.10.2022
В районе Антоновского моста под Херсоном сбили два украинских беспилотника
Два украинских беспилотника сбито в районе Антоновского моста под Херсоном, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:26
2022-10-06T10:26
в мире
кирилл стремоусов
владимир путин
новая каховка
россия
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Два украинских беспилотника сбито в районе Антоновского моста под Херсоном, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Сегодня два беспилотника сбили в районе Антоновского моста", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, украинские войска продолжают обстреливать мирную инфраструктуру региона. Основная их цель – города Херсон и Новая Каховка.После проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221005/voennye-1821717363.html
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в мире, кирилл стремоусов, владимир путин, новая каховка, россия, херсон
В мире, Кирилл Стремоусов, Владимир Путин, Новая Каховка, Россия, Херсон
10:26 06.10.2022
 
В районе Антоновского моста под Херсоном сбили два украинских беспилотника

Замглавы ВГА Стремоусов: у Антоновского моста под Херсоном сбили два беспилотника ВСУ

© РИА НовостиПоследствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Два украинских беспилотника сбито в районе Антоновского моста под Херсоном, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Сегодня два беспилотника сбили в районе Антоновского моста", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 15:12Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном
По его словам, украинские войска продолжают обстреливать мирную инфраструктуру региона. Основная их цель – города Херсон и Новая Каховка.
После проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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В миреКирилл СтремоусовВладимир ПутинНовая КаховкаРоссияХерсон
 
 
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