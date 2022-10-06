https://ria.ru/20221006/kherson-1821892314.html
В районе Антоновского моста под Херсоном сбили два украинских беспилотника
В районе Антоновского моста под Херсоном сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 06.10.2022
В районе Антоновского моста под Херсоном сбили два украинских беспилотника
Два украинских беспилотника сбито в районе Антоновского моста под Херсоном, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:26
2022-10-06T10:26
2022-10-06T10:26
в мире
кирилл стремоусов
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новая каховка
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херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Два украинских беспилотника сбито в районе Антоновского моста под Херсоном, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Сегодня два беспилотника сбили в районе Антоновского моста", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, украинские войска продолжают обстреливать мирную инфраструктуру региона. Основная их цель – города Херсон и Новая Каховка.После проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221005/voennye-1821717363.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/kherson-1821694212.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, владимир путин, новая каховка, россия, херсон
В мире, Кирилл Стремоусов, Владимир Путин, Новая Каховка, Россия, Херсон
В районе Антоновского моста под Херсоном сбили два украинских беспилотника
Замглавы ВГА Стремоусов: у Антоновского моста под Херсоном сбили два беспилотника ВСУ