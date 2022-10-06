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Украинским войскам дали отпор в Херсонской области - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/kherson-1821888964.html
Украинским войскам дали отпор в Херсонской области
Украинским войскам дали отпор в Херсонской области - РИА Новости, 06.10.2022
Украинским войскам дали отпор в Херсонской области
Продвижение украинских войск в северной части Херсонской области удалось остановить, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:15
2022-10-06T12:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Продвижение украинских войск в северной части Херсонской области удалось остановить, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."В Херсонской области никто никуда не отступает. Продвижение укронацистов и иностранных наемников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными. Благодаря слаженной работе Министерства обороны и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет. На Херсонском направлении люди стоят насмерть и сдерживают натиск хорошо вооруженных нацистов, в рядах которых много наемников", — сказал он.По его словам, украинская армия заняла несколько прифронтовых сел, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, за счет выстроенных рубежей обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах к Херсонской области."Серая зона, где якобы нацисты закрепились, это была территория, на которой не было рубежей обороны. Сейчас все подошло к рубежам и наша армия героически держит оборону, несмотря на превосходящие силы противника. Дальше украинские нацисты не наступают, они застопорились, их просто разбивают с помощью артиллерии и военно-космических сил. Идет денацификация и демилитаризация ВСУ", — добавил Стремоусов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/kherson-1821777432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Варвара Скокшина
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херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность
10:15 06.10.2022 (обновлено: 12:52 06.10.2022)
 
Украинским войскам дали отпор в Херсонской области

Украинским войскам дали отпор в Херсонской области, их продвижение остановлено

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Херсонской области
Военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Продвижение украинских войск в северной части Херсонской области удалось остановить, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"В Херсонской области никто никуда не отступает. Продвижение укронацистов и иностранных наемников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными. Благодаря слаженной работе Министерства обороны и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет. На Херсонском направлении люди стоят насмерть и сдерживают натиск хорошо вооруженных нацистов, в рядах которых много наемников", — сказал он.
По его словам, украинская армия заняла несколько прифронтовых сел, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, за счет выстроенных рубежей обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах к Херсонской области.
"Серая зона, где якобы нацисты закрепились, это была территория, на которой не было рубежей обороны. Сейчас все подошло к рубежам и наша армия героически держит оборону, несмотря на превосходящие силы противника. Дальше украинские нацисты не наступают, они застопорились, их просто разбивают с помощью артиллерии и военно-космических сил. Идет денацификация и демилитаризация ВСУ", — добавил Стремоусов.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 17:39В России
В Херсонской области пообещали освободить занятые ВСУ села
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасность
 
 
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