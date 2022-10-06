10:15 06.10.2022 (обновлено: 12:52 06.10.2022)
Украинским войскам дали отпор в Херсонской области
Украинским войскам дали отпор в Херсонской области, их продвижение остановлено
Военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Продвижение украинских войск в северной части Херсонской области удалось остановить, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"В Херсонской области никто никуда не отступает. Продвижение укронацистов и иностранных наемников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными. Благодаря слаженной работе Министерства обороны и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет. На Херсонском направлении люди стоят насмерть и сдерживают натиск хорошо вооруженных нацистов, в рядах которых много наемников", — сказал он.
По его словам, украинская армия заняла несколько прифронтовых сел, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, за счет выстроенных рубежей обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах к Херсонской области.
"Серая зона, где якобы нацисты закрепились, это была территория, на которой не было рубежей обороны. Сейчас все подошло к рубежам и наша армия героически держит оборону, несмотря на превосходящие силы противника. Дальше украинские нацисты не наступают, они застопорились, их просто разбивают с помощью артиллерии и военно-космических сил. Идет денацификация и демилитаризация ВСУ", — добавил Стремоусов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.