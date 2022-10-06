https://ria.ru/20221006/kherson-1821888964.html

Украинским войскам дали отпор в Херсонской области

Украинским войскам дали отпор в Херсонской области - РИА Новости, 06.10.2022

Украинским войскам дали отпор в Херсонской области

Продвижение украинских войск в северной части Херсонской области удалось остановить, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:15

2022-10-06T10:15

2022-10-06T12:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Продвижение украинских войск в северной части Херсонской области удалось остановить, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."В Херсонской области никто никуда не отступает. Продвижение укронацистов и иностранных наемников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными. Благодаря слаженной работе Министерства обороны и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет. На Херсонском направлении люди стоят насмерть и сдерживают натиск хорошо вооруженных нацистов, в рядах которых много наемников", — сказал он.По его словам, украинская армия заняла несколько прифронтовых сел, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, за счет выстроенных рубежей обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах к Херсонской области."Серая зона, где якобы нацисты закрепились, это была территория, на которой не было рубежей обороны. Сейчас все подошло к рубежам и наша армия героически держит оборону, несмотря на превосходящие силы противника. Дальше украинские нацисты не наступают, они застопорились, их просто разбивают с помощью артиллерии и военно-космических сил. Идет денацификация и демилитаризация ВСУ", — добавил Стремоусов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/kherson-1821777432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , безопасность