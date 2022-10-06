https://ria.ru/20221006/katastrofa-1822086388.html

Geopolitika: Европа оказалась в шаге от катастрофы

Geopolitika: Европа оказалась в шаге от катастрофы - РИА Новости, 06.10.2022

Geopolitika: Европа оказалась в шаге от катастрофы

Европа погрузилась в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и безопасности, пишет обозреватель РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T21:09

2022-10-06T21:09

2022-10-06T22:42

в мире

европа

евросоюз

германия

сша

северный поток

северный поток — 2

турецкий поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Европа погрузилась в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и безопасности, пишет обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер.Автор задался вопросом, займет ли Польша место Германии в Европе для США. Он отметил, что Варшава не обладает теми же экономическими возможностями, что Берлин, но она пользуется поддержкой Вашингтона.Метер заявил, что разум у европейских политиков иссяк. ЕС переживает тяжелейший энергетический кризис, конец которому пока невозможно предвидеть, а самые тяжелые времена лишь впереди.Власти ЕС продолжают твердить, что найдут альтернативу российским энергоносителям, но замена топлива из России будет стоить дорого, отметил обозреватель. Также Метер указал на то, что Евросоюз методично шел к нынешнему кризису: организация по собственной инициативе перешла от долгосрочных газовых контрактов к спотовым поставкам. Ситуация на Украине же усугубила проблему.Автор раскритиковал европейских политиков за раздачу "гарантий", что ЕС переживет зиму без российского газа при условии экономии."Подобные меры фатальны для промышленности и будут способствовать бегству капитала из ЕС, а также перенесению производства из Германии в США, где ситуация <…> все еще относительно благоприятна", — предупредил он.Метер объяснил, что грядущая зима будет в Европе холоднее обычного. Он назвал самоубийственным инстинктом следование ЕС антироссийской политике и угрозам ввести очередную порцию санкций.Обозреватель также предупредил, что решение о потолке цен на российские энергоносители грозит Европе прекращением поставок. Германия уже сейчас оказалась в тяжелом положении: прокачка по "Северному потоку" остановилась после недавнего подрыва, "Северный поток — 2" так и не запустили. Под угрозой находится и транзит через Украину. При этом на "Турецкий поток" немцам рассчитывать не приходится — его мощности полностью используются для доставки газа в страны Юго-Восточной Европы и Турцию.Серьезные проблемы и в Италии: несмотря на контракт с Алжиром, страна не смогла полностью заменить выпадающий объем поставок из России, а всерьез рассчитывать на альтернативные источники энергии нельзя.Метер напомнил о критике европейской энергетической политики со стороны США. Американцы обвиняют Европу в проблемах, с которыми та столкнулась при попытке отказаться от российских энергоносителей, однако именно по их указке действуют политики в ЕС. При этом недавний подрыв "Северных потоков", от которых пострадает прежде всего Германия, выгоден только США.Автор назвал Польшу "гиеной Европы": на днях страна выдвинула Германии требования о репарациях за Вторую мировую войну. Пока Берлин отвергает претензии, но уже сейчас Вашингтон сделал так, что "локомотив Евросоюза" остановился и покатился в обратном направлении. Метер допустил, что с американской поддержкой Варшава постарается занять место лидера в ЕС, хоть и не имеет экономических ресурсов для этого.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822000184.html

https://ria.ru/20221005/bayden-1821771030.html

https://ria.ru/20221004/evropa-1821285164.html

европа

германия

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, евросоюз, германия, сша, северный поток, северный поток — 2, турецкий поток, санкции в отношении россии, польша