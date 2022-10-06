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Geopolitika: Европа оказалась в шаге от катастрофы - РИА Новости, 06.10.2022
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Geopolitika: Европа оказалась в шаге от катастрофы
Geopolitika: Европа оказалась в шаге от катастрофы - РИА Новости, 06.10.2022
Geopolitika: Европа оказалась в шаге от катастрофы
Европа погрузилась в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и безопасности, пишет обозреватель РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:09
2022-10-06T22:42
в мире
европа
евросоюз
германия
сша
северный поток
северный поток — 2
турецкий поток
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Европа погрузилась в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и безопасности, пишет обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер.Автор задался вопросом, займет ли Польша место Германии в Европе для США. Он отметил, что Варшава не обладает теми же экономическими возможностями, что Берлин, но она пользуется поддержкой Вашингтона.Метер заявил, что разум у европейских политиков иссяк. ЕС переживает тяжелейший энергетический кризис, конец которому пока невозможно предвидеть, а самые тяжелые времена лишь впереди.Власти ЕС продолжают твердить, что найдут альтернативу российским энергоносителям, но замена топлива из России будет стоить дорого, отметил обозреватель. Также Метер указал на то, что Евросоюз методично шел к нынешнему кризису: организация по собственной инициативе перешла от долгосрочных газовых контрактов к спотовым поставкам. Ситуация на Украине же усугубила проблему.Автор раскритиковал европейских политиков за раздачу "гарантий", что ЕС переживет зиму без российского газа при условии экономии."Подобные меры фатальны для промышленности и будут способствовать бегству капитала из ЕС, а также перенесению производства из Германии в США, где ситуация &lt;…&gt; все еще относительно благоприятна", — предупредил он.Метер объяснил, что грядущая зима будет в Европе холоднее обычного. Он назвал самоубийственным инстинктом следование ЕС антироссийской политике и угрозам ввести очередную порцию санкций.Обозреватель также предупредил, что решение о потолке цен на российские энергоносители грозит Европе прекращением поставок. Германия уже сейчас оказалась в тяжелом положении: прокачка по "Северному потоку" остановилась после недавнего подрыва, "Северный поток — 2" так и не запустили. Под угрозой находится и транзит через Украину. При этом на "Турецкий поток" немцам рассчитывать не приходится — его мощности полностью используются для доставки газа в страны Юго-Восточной Европы и Турцию.Серьезные проблемы и в Италии: несмотря на контракт с Алжиром, страна не смогла полностью заменить выпадающий объем поставок из России, а всерьез рассчитывать на альтернативные источники энергии нельзя.Метер напомнил о критике европейской энергетической политики со стороны США. Американцы обвиняют Европу в проблемах, с которыми та столкнулась при попытке отказаться от российских энергоносителей, однако именно по их указке действуют политики в ЕС. При этом недавний подрыв "Северных потоков", от которых пострадает прежде всего Германия, выгоден только США.Автор назвал Польшу "гиеной Европы": на днях страна выдвинула Германии требования о репарациях за Вторую мировую войну. Пока Берлин отвергает претензии, но уже сейчас Вашингтон сделал так, что "локомотив Евросоюза" остановился и покатился в обратном направлении. Метер допустил, что с американской поддержкой Варшава постарается занять место лидера в ЕС, хоть и не имеет экономических ресурсов для этого.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822000184.html
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европа
германия
сша
польша
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в мире, европа, евросоюз, германия, сша, северный поток, северный поток — 2, турецкий поток, санкции в отношении россии, польша
В мире, Европа, Евросоюз, Германия, США, Северный поток, Северный поток — 2, Турецкий поток, Санкции в отношении России, Польша
21:09 06.10.2022 (обновлено: 22:42 06.10.2022)
 
Geopolitika: Европа оказалась в шаге от катастрофы

Обозреватель Geopolitika Метер: Европа сама себя поставила на грань катастрофы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Европа погрузилась в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и безопасности, пишет обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер.
Автор задался вопросом, займет ли Польша место Германии в Европе для США. Он отметил, что Варшава не обладает теми же экономическими возможностями, что Берлин, но она пользуется поддержкой Вашингтона.
Метер заявил, что разум у европейских политиков иссяк. ЕС переживает тяжелейший энергетический кризис, конец которому пока невозможно предвидеть, а самые тяжелые времена лишь впереди.
Власти ЕС продолжают твердить, что найдут альтернативу российским энергоносителям, но замена топлива из России будет стоить дорого, отметил обозреватель. Также Метер указал на то, что Евросоюз методично шел к нынешнему кризису: организация по собственной инициативе перешла от долгосрочных газовых контрактов к спотовым поставкам. Ситуация на Украине же усугубила проблему.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 16:01
Advance: Зеленский взял Европу в заложники
Автор раскритиковал европейских политиков за раздачу "гарантий", что ЕС переживет зиму без российского газа при условии экономии.
"Подобные меры фатальны для промышленности и будут способствовать бегству капитала из ЕС, а также перенесению производства из Германии в США, где ситуация <…> все еще относительно благоприятна", — предупредил он.
Метер объяснил, что грядущая зима будет в Европе холоднее обычного. Он назвал самоубийственным инстинктом следование ЕС антироссийской политике и угрозам ввести очередную порцию санкций.
Обозреватель также предупредил, что решение о потолке цен на российские энергоносители грозит Европе прекращением поставок. Германия уже сейчас оказалась в тяжелом положении: прокачка по "Северному потоку" остановилась после недавнего подрыва, "Северный поток — 2" так и не запустили. Под угрозой находится и транзит через Украину. При этом на "Турецкий поток" немцам рассчитывать не приходится — его мощности полностью используются для доставки газа в страны Юго-Восточной Европы и Турцию.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 17:23
В Британии предупредили, что Европу ждет катастрофа из-за решения Байдена
Серьезные проблемы и в Италии: несмотря на контракт с Алжиром, страна не смогла полностью заменить выпадающий объем поставок из России, а всерьез рассчитывать на альтернативные источники энергии нельзя.
Метер напомнил о критике европейской энергетической политики со стороны США. Американцы обвиняют Европу в проблемах, с которыми та столкнулась при попытке отказаться от российских энергоносителей, однако именно по их указке действуют политики в ЕС. При этом недавний подрыв "Северных потоков", от которых пострадает прежде всего Германия, выгоден только США.
Автор назвал Польшу "гиеной Европы": на днях страна выдвинула Германии требования о репарациях за Вторую мировую войну. Пока Берлин отвергает претензии, но уже сейчас Вашингтон сделал так, что "локомотив Евросоюза" остановился и покатился в обратном направлении. Метер допустил, что с американской поддержкой Варшава постарается занять место лидера в ЕС, хоть и не имеет экономических ресурсов для этого.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Военнослужащий территориальной обороны Норвегии на газоперерабатывающем заводе в Карсте, Норвегия. 3 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 08:00
Европа встала на защиту норвежского газа
 
В миреЕвропаЕвросоюзГерманияСШАСеверный потокСеверный поток — 2Турецкий потокСанкции в отношении РоссииПольша
 
 
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