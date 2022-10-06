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Эмир Катара раньше времени завершил визит в Чехию, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2022
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Эмир Катара раньше времени завершил визит в Чехию, сообщили СМИ
Эмир Катара раньше времени завершил визит в Чехию, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2022
Эмир Катара раньше времени завершил визит в Чехию, сообщили СМИ
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, визит которого в Чехию должен был продолжиться в четверг, неожиданно покинул Прагу, причиной стали требования об... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:56
2022-10-06T10:56
в мире
тамим бен хамад аль тани
милош земан
петр фиала
катар
чехия
прага
мид чехии
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ПРАГА, 6 окт – РИА Новости. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, визит которого в Чехию должен был продолжиться в четверг, неожиданно покинул Прагу, причиной стали требования об участии в Европейском политическом саммите, которые МИД Чехии не смог выполнить, сообщило сетевое издание Deník N."Программа пребывания эмира Катара шейха Тамима бен Хамад Аль Тани в Чехии была рассчитана и на четверг, об этом упоминал в среду после переговоров с эмиром и президент Милош Земан. Однако, по данным нашего издания, эмир Катара выдвинул требование о своем участии в Европейском политическом саммите, который состоится в четверг в Праге с участием лидеров 44 государств, включая торжественный ужин. Этого чешская дипломатия не смогла ему обеспечить", - пишет издание."Мы пытались выполнить его (эмира Катара) требование, однако уже было невозможно, чтобы он принял участие в переговорах и ужине в четверг в качестве официального гостя. С этим требованием не было согласовано согласие остальных участников, в том числе потому, что подобные встречи готовятся длительное время и невозможно (в последний момент) дополнить список гостей новыми участниками", - сообщил изданию источник в МИД Чехии.Эту информацию подтвердил изданию также источник из администрации президента Чехии.Организаторы саммита Европейского политического сообщества пытались каким-либо образом перестроить программу гостя из Катара."Чешские дипломаты пытались придумать иные варианты для сохранения визита эмира Катара в Праге. В частности, они предложили шейху принять участие в неформальных акциях, которые состоялись бы после ужина. Он мог бы встретиться с другими участниками саммита, например, на кофе. Но он не был бы здесь как официальный гость", - объяснил изданию источник в МИД Чехии.Подобные варианты шейха, полагает издание, не устроили, и он в ночь на четверг улетел из Праги в Лондон.По мнению источника издания в администрации президента Чехии, эмир Катара был рассержен на Брюссель, не допустивший его к саммиту в четверг."Он знает, что это не в наших руках", - подчеркнул источник.В свою очередь, пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек отказался комментировать данную ситуацию."Недопустимо мне комментировать действия Его Высочества. Что касается совместной программы с президентом (Земаном), то она успешно проведена. Визит был завершен ужином в Пражском граде", - сказал Овчачек.Помимо Земана, с эмиром Катара встретился в среду и премьер Петр Фиала.
https://ria.ru/20221005/gaz-1821713108.html
https://ria.ru/20220627/gaz-1798511294.html
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в мире, тамим бен хамад аль тани, милош земан, петр фиала, катар, чехия, прага, мид чехии
В мире, Тамим бен Хамад Аль Тани, Милош Земан, Петр Фиала, Катар, Чехия, Прага, МИД Чехии
10:56 06.10.2022
 
Эмир Катара раньше времени завершил визит в Чехию, сообщили СМИ

Deník N: эмир Катара раньше времени завершил визит в Чехию и улетел в Лондон

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
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ПРАГА, 6 окт – РИА Новости. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, визит которого в Чехию должен был продолжиться в четверг, неожиданно покинул Прагу, причиной стали требования об участии в Европейском политическом саммите, которые МИД Чехии не смог выполнить, сообщило сетевое издание Deník N.
"Программа пребывания эмира Катара шейха Тамима бен Хамад Аль Тани в Чехии была рассчитана и на четверг, об этом упоминал в среду после переговоров с эмиром и президент Милош Земан. Однако, по данным нашего издания, эмир Катара выдвинул требование о своем участии в Европейском политическом саммите, который состоится в четверг в Праге с участием лидеров 44 государств, включая торжественный ужин. Этого чешская дипломатия не смогла ему обеспечить", - пишет издание.
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"Мы пытались выполнить его (эмира Катара) требование, однако уже было невозможно, чтобы он принял участие в переговорах и ужине в четверг в качестве официального гостя. С этим требованием не было согласовано согласие остальных участников, в том числе потому, что подобные встречи готовятся длительное время и невозможно (в последний момент) дополнить список гостей новыми участниками", - сообщил изданию источник в МИД Чехии.
Эту информацию подтвердил изданию также источник из администрации президента Чехии.
"Когда (эмир Катара) выяснил, что не будет приглашен на саммит в качестве одного из его участников, он запланировал другую программу", - отметил источник из Пражского града.
Организаторы саммита Европейского политического сообщества пытались каким-либо образом перестроить программу гостя из Катара.
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"Чешские дипломаты пытались придумать иные варианты для сохранения визита эмира Катара в Праге. В частности, они предложили шейху принять участие в неформальных акциях, которые состоялись бы после ужина. Он мог бы встретиться с другими участниками саммита, например, на кофе. Но он не был бы здесь как официальный гость", - объяснил изданию источник в МИД Чехии.
Подобные варианты шейха, полагает издание, не устроили, и он в ночь на четверг улетел из Праги в Лондон.
"Видимо, эмир Катара пришел к выводу, что двусторонние переговоры (с представителями Чехии) успешно завершены и его здесь ничто иное не держит", - сообщил изданию источник в правительстве Чехии.
По мнению источника издания в администрации президента Чехии, эмир Катара был рассержен на Брюссель, не допустивший его к саммиту в четверг.
"Он знает, что это не в наших руках", - подчеркнул источник.
В свою очередь, пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек отказался комментировать данную ситуацию.
"Недопустимо мне комментировать действия Его Высочества. Что касается совместной программы с президентом (Земаном), то она успешно проведена. Визит был завершен ужином в Пражском граде", - сказал Овчачек.
Помимо Земана, с эмиром Катара встретился в среду и премьер Петр Фиала.
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