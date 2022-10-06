https://ria.ru/20221006/katar-1821901558.html

Эмир Катара раньше времени завершил визит в Чехию, сообщили СМИ

Эмир Катара раньше времени завершил визит в Чехию, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2022

Эмир Катара раньше времени завершил визит в Чехию, сообщили СМИ

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, визит которого в Чехию должен был продолжиться в четверг, неожиданно покинул Прагу, причиной стали требования об... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:56

2022-10-06T10:56

2022-10-06T10:56

в мире

тамим бен хамад аль тани

милош земан

петр фиала

катар

чехия

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мид чехии

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ПРАГА, 6 окт – РИА Новости. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, визит которого в Чехию должен был продолжиться в четверг, неожиданно покинул Прагу, причиной стали требования об участии в Европейском политическом саммите, которые МИД Чехии не смог выполнить, сообщило сетевое издание Deník N."Программа пребывания эмира Катара шейха Тамима бен Хамад Аль Тани в Чехии была рассчитана и на четверг, об этом упоминал в среду после переговоров с эмиром и президент Милош Земан. Однако, по данным нашего издания, эмир Катара выдвинул требование о своем участии в Европейском политическом саммите, который состоится в четверг в Праге с участием лидеров 44 государств, включая торжественный ужин. Этого чешская дипломатия не смогла ему обеспечить", - пишет издание."Мы пытались выполнить его (эмира Катара) требование, однако уже было невозможно, чтобы он принял участие в переговорах и ужине в четверг в качестве официального гостя. С этим требованием не было согласовано согласие остальных участников, в том числе потому, что подобные встречи готовятся длительное время и невозможно (в последний момент) дополнить список гостей новыми участниками", - сообщил изданию источник в МИД Чехии.Эту информацию подтвердил изданию также источник из администрации президента Чехии.Организаторы саммита Европейского политического сообщества пытались каким-либо образом перестроить программу гостя из Катара."Чешские дипломаты пытались придумать иные варианты для сохранения визита эмира Катара в Праге. В частности, они предложили шейху принять участие в неформальных акциях, которые состоялись бы после ужина. Он мог бы встретиться с другими участниками саммита, например, на кофе. Но он не был бы здесь как официальный гость", - объяснил изданию источник в МИД Чехии.Подобные варианты шейха, полагает издание, не устроили, и он в ночь на четверг улетел из Праги в Лондон.По мнению источника издания в администрации президента Чехии, эмир Катара был рассержен на Брюссель, не допустивший его к саммиту в четверг."Он знает, что это не в наших руках", - подчеркнул источник.В свою очередь, пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек отказался комментировать данную ситуацию."Недопустимо мне комментировать действия Его Высочества. Что касается совместной программы с президентом (Земаном), то она успешно проведена. Визит был завершен ужином в Пражском граде", - сказал Овчачек.Помимо Земана, с эмиром Катара встретился в среду и премьер Петр Фиала.

https://ria.ru/20221005/gaz-1821713108.html

https://ria.ru/20220627/gaz-1798511294.html

https://ria.ru/20220626/charlz-1798275411.html

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тамим бен хамад аль тани, милош земан, петр фиала, катар, чехия, прага, мид чехии