https://ria.ru/20221006/kara-murza-1822037151.html

Кара-Мурзу* обвинили в государственной измене

Кара-Мурзу* обвинили в государственной измене - РИА Новости, 06.10.2022

Кара-Мурзу* обвинили в государственной измене

Следствие предъявило оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом) обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:35

2022-10-06T17:35

2022-10-06T19:18

владимир кара-мурза-младший

россия

вооруженные силы рф

происшествия

вадим прохоров

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следствие предъявило оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом) обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Вадим Прохоров."Предъявили обвинение по трем эпизодам - все это открытые выступления, запись которых можно найти в интернете", - сказал адвокат, добавив, что тот не признает вину.По его словам, это выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США.Кара-Мурза* уже находится в московском СИЗО по обвинению в распространении фейков про российскую армию. В Палате представителей штата Аризона, считает следствие, он "по мотивам политической ненависти", огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.Кроме того, уже после этого в отношении политика возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".Таким образом, статья 275 УК РФ "Госизмена" стала третьей и самой тяжкой в деле политика. Максимально она одна предполагает до 20 лет заключения, а в совокупности с другими статьями – еще больше.Комментариями следствия по новым эпизодам РИА Новости не располагает. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу России, 275-я статья подследственна ФСБ России.Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента

https://ria.ru/20221005/yashin-1821648810.html

https://ria.ru/20220928/deputaty-1820067192.html

https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817812594.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир кара-мурза-младший, россия, вооруженные силы рф, происшествия, вадим прохоров