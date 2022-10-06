https://ria.ru/20221006/kamchatka-1821864619.html

В одном из районов Камчатки из-за паводка ввели режим ЧС

В одном из районов Камчатки из-за паводка ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.10.2022

В одном из районов Камчатки из-за паводка ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введён в Соболевском районе Камчатского края, где из берегов вышла река Большая Воровская и затопила дворы, дома, а также разрушила... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T06:18

2022-10-06T06:18

2022-10-06T13:29

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Соболевском районе Камчатского края, где из берегов вышла река Большая Воровская и затопила дворы, дома, а также разрушила мост на единственной дороге, которая ведёт в район, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.Утром в четверг в МЧС региона сообщили, что после выхода из берегов реки Большая Воровская в селе Соболево подтопило более 50 дворов и 15 жилых домов, начались перебои связи. Кроме того, по данным регионального правительства, разрушен мост через реку Пымта, что привело к закрытию единственного проезда в район, сейчас попасть туда можно только воздушным транспортом."Силы и средства Соболевского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — сказали в МЧС.Соболевский район находится на западе Камчатского края, в 255 километрах от Петропавловска-Камчатского. В районе, по данным сайта правительства региона, живут 2484 человек, из них 1697 — в райцентре, селе Соболево.

https://ria.ru/20220902/pavodki-1813889246.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия