https://ria.ru/20221006/kamchatka-1821864619.html
В одном из районов Камчатки из-за паводка ввели режим ЧС
В одном из районов Камчатки из-за паводка ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.10.2022
В одном из районов Камчатки из-за паводка ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введён в Соболевском районе Камчатского края, где из берегов вышла река Большая Воровская и затопила дворы, дома, а также разрушила... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T06:18
2022-10-06T06:18
2022-10-06T13:29
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Соболевском районе Камчатского края, где из берегов вышла река Большая Воровская и затопила дворы, дома, а также разрушила мост на единственной дороге, которая ведёт в район, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.Утром в четверг в МЧС региона сообщили, что после выхода из берегов реки Большая Воровская в селе Соболево подтопило более 50 дворов и 15 жилых домов, начались перебои связи. Кроме того, по данным регионального правительства, разрушен мост через реку Пымта, что привело к закрытию единственного проезда в район, сейчас попасть туда можно только воздушным транспортом."Силы и средства Соболевского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — сказали в МЧС.Соболевский район находится на западе Камчатского края, в 255 километрах от Петропавловска-Камчатского. В районе, по данным сайта правительства региона, живут 2484 человек, из них 1697 — в райцентре, селе Соболево.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
06:18 06.10.2022 (обновлено: 13:29 06.10.2022)
В одном из районов Камчатки из-за паводка ввели режим ЧС
В Соболевском районе Камчатки, где паводок затопил дворы и разрушил мост, ввели режим ЧС
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Соболевском районе Камчатского края, где из берегов вышла река Большая Воровская и затопила дворы, дома, а также разрушила мост на единственной дороге, которая ведёт в район, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Утром в четверг в МЧС региона сообщили, что после выхода из берегов реки Большая Воровская в селе Соболево подтопило более 50 дворов и 15 жилых домов, начались перебои связи. Кроме того, по данным регионального правительства, разрушен мост через реку Пымта, что привело к закрытию единственного проезда в район, сейчас попасть туда можно только воздушным транспортом.
"Силы и средства Соболевского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — сказали в МЧС.
Соболевский район находится на западе Камчатского края, в 255 километрах от Петропавловска-Камчатского
. В районе, по данным сайта правительства региона, живут 2484 человек, из них 1697 — в райцентре, селе Соболево.