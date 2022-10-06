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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 06.10.2022
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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 06.10.2022
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Шестнадцать пострадавших при стрельбе в Ижевске остаются в стационарах под наблюдением медиков, из них двое пациентов в тяжелом состоянии, заявил министр... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:09
2022-10-06T14:09
происшествия
здоровье - общество
михаил мурашко
ижевск
россия
стрельба в школе в ижевске
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших при стрельбе в Ижевске остаются в стационарах под наблюдением медиков, из них двое пациентов в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня под наблюдением врачей в стационарах находится 16 пациентов, из них 14 - это дети, наиболее тяжёлые двое пациентов, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, это дети с огнестрельными ранениями",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что одному ребёнку в тяжелом состоянии становится лучше, а второй пока вызывает тревогу. Всем пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь.В школе №88 в Ижевске 26 сентября ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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происшествия, здоровье - общество, михаил мурашко, ижевск, россия, стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Ижевск, Россия, Стрельба в школе в Ижевске, Следственный комитет России (СК РФ)
14:09 06.10.2022
 
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Мурашко: двое пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске остаются в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкЦветы и игрушки у школы №88 Ижевска
Цветы и игрушки у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Цветы и игрушки у школы №88 Ижевска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших при стрельбе в Ижевске остаются в стационарах под наблюдением медиков, из них двое пациентов в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня под наблюдением врачей в стационарах находится 16 пациентов, из них 14 - это дети, наиболее тяжёлые двое пациентов, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, это дети с огнестрельными ранениями",- сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что одному ребёнку в тяжелом состоянии становится лучше, а второй пока вызывает тревогу. Всем пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь.
В школе №88 в Ижевске 26 сентября ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Якутск - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:29Республика Саха (Якутия)
КПП появятся в двух школах Якутска после стрельбы в Ижевске
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоИжевскРоссияСтрельба в школе в ИжевскеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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