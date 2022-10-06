https://ria.ru/20221006/izhevsk-1821968649.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 06.10.2022

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Шестнадцать пострадавших при стрельбе в Ижевске остаются в стационарах под наблюдением медиков, из них двое пациентов в тяжелом состоянии, заявил министр... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:09

2022-10-06T14:09

2022-10-06T14:09

происшествия

здоровье - общество

михаил мурашко

ижевск

россия

стрельба в школе в ижевске

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших при стрельбе в Ижевске остаются в стационарах под наблюдением медиков, из них двое пациентов в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня под наблюдением врачей в стационарах находится 16 пациентов, из них 14 - это дети, наиболее тяжёлые двое пациентов, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, это дети с огнестрельными ранениями",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что одному ребёнку в тяжелом состоянии становится лучше, а второй пока вызывает тревогу. Всем пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь.В школе №88 в Ижевске 26 сентября ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

https://ria.ru/20221003/yakutsk-1821065618.html

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происшествия, здоровье - общество, михаил мурашко, ижевск, россия, стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф)