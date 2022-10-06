https://ria.ru/20221006/izhevsk-1821968649.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 06.10.2022
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Шестнадцать пострадавших при стрельбе в Ижевске остаются в стационарах под наблюдением медиков, из них двое пациентов в тяжелом состоянии, заявил министр... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:09
2022-10-06T14:09
2022-10-06T14:09
происшествия
здоровье - общество
михаил мурашко
ижевск
россия
стрельба в школе в ижевске
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819641494_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d37550c043bbc233fc8934e58caf7ee.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших при стрельбе в Ижевске остаются в стационарах под наблюдением медиков, из них двое пациентов в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня под наблюдением врачей в стационарах находится 16 пациентов, из них 14 - это дети, наиболее тяжёлые двое пациентов, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, это дети с огнестрельными ранениями",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что одному ребёнку в тяжелом состоянии становится лучше, а второй пока вызывает тревогу. Всем пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь.В школе №88 в Ижевске 26 сентября ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
https://ria.ru/20221003/yakutsk-1821065618.html
ижевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819641494_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3383d3955ddbe23c65c1d3950119ae50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, михаил мурашко, ижевск, россия, стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Ижевск, Россия, Стрельба в школе в Ижевске, Следственный комитет России (СК РФ)
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Мурашко: двое пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске остаются в тяжелом состоянии