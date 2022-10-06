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Россия подала в Суд ООН возражения на иск Украины - РИА Новости, 06.10.2022
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https://ria.ru/20221006/isk-1822021957.html
Россия подала в Суд ООН возражения на иск Украины
Россия подала в Суд ООН возражения на иск Украины - РИА Новости, 06.10.2022
Россия подала в Суд ООН возражения на иск Украины
Россия подала в Международный суд ООН в Гааге возражения на иск Киева, в котором Москву обвиняют в геноциде украинцев, сообщила инстанция в Twitter. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:00
2022-10-06T18:50
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
международный уголовный суд
специальная военная операция на украине
киев
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ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Россия подала в Международный суд ООН в Гааге возражения на иск Киева, в котором Москву обвиняют в геноциде украинцев, сообщила инстанция в Twitter.Украина подала иск против России 26 февраля 2022 года, после начала российской военной спецоперации. Разбирательство началось по спору, касающемуся Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, международный уголовный суд, киев
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Международный уголовный суд, Специальная военная операция на Украине, Киев
17:00 06.10.2022 (обновлено: 18:50 06.10.2022)
 
Россия подала в Суд ООН возражения на иск Украины

Россия подала в Международный суд ООН возражения на иск Киева по обвинению в геноциде

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Россия подала в Международный суд ООН в Гааге возражения на иск Киева, в котором Москву обвиняют в геноциде украинцев, сообщила инстанция в Twitter.

"Третьего октября 2022 года Российская Федерация подала предварительные возражения по делу "Утверждения о геноциде" в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", — говорится в публикации.

Украина подала иск против России 26 февраля 2022 года, после начала российской военной спецоперации. Разбирательство началось по спору, касающемуся Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
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По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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