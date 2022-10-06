https://ria.ru/20221006/isk-1822021957.html

Россия подала в Суд ООН возражения на иск Украины

Россия подала в Суд ООН возражения на иск Украины - РИА Новости, 06.10.2022

Россия подала в Суд ООН возражения на иск Украины

Россия подала в Международный суд ООН в Гааге возражения на иск Киева, в котором Москву обвиняют в геноциде украинцев, сообщила инстанция в Twitter. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:00

2022-10-06T17:00

2022-10-06T18:50

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

международный уголовный суд

специальная военная операция на украине

киев

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ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Россия подала в Международный суд ООН в Гааге возражения на иск Киева, в котором Москву обвиняют в геноциде украинцев, сообщила инстанция в Twitter.Украина подала иск против России 26 февраля 2022 года, после начала российской военной спецоперации. Разбирательство началось по спору, касающемуся Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220922/donbass-1818771602.html

https://ria.ru/20220820/evropa-1810800438.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, международный уголовный суд, киев