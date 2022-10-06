https://ria.ru/20221006/iran-1821883756.html

Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов

Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов - РИА Новости, 06.10.2022

Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов

Иран рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:50

2022-10-06T09:50

2022-10-06T09:55

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россия

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опек

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Иран рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов, заявил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде."В ходе последних переговоров между Россией и Ираном удалось достичь хорошего прогресса по вопросу о реализации меморандума с "Газпромом". Надеюсь, что в течение шести последующих месяцев удастся заключить несколько соглашений", - сказал он.Комментируя ситуацию на рынке энергоресурсов и заседание ОПЕК+, Асадзаде отметил: "Надеемся, что текущие условия приведут к большей сплоченности Ирана и России в вопросе развития двусторонних проектов в нефтяной, газовой и нефтехимической сфере".Ранее "Газпром" и Национальная нефтяная компания Ирана заключили соглашение, оцениваемое в 40 миллиардов долларов, которое предполагает разработку месторождений Киш, Северный Парс и еще ряда других, об этом в середине июля сообщала иранская сторона.ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.

https://ria.ru/20221005/neft-1821797726.html

https://ria.ru/20220929/avtozapchasti-1820230150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, россия, тегеран (город), опек, в мире