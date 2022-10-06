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Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов - РИА Новости, 06.10.2022
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Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов
Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов - РИА Новости, 06.10.2022
Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов
Иран рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:50
2022-10-06T09:55
иран
россия
тегеран (город)
опек
в мире
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Иран рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов, заявил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде."В ходе последних переговоров между Россией и Ираном удалось достичь хорошего прогресса по вопросу о реализации меморандума с "Газпромом". Надеюсь, что в течение шести последующих месяцев удастся заключить несколько соглашений", - сказал он.Комментируя ситуацию на рынке энергоресурсов и заседание ОПЕК+, Асадзаде отметил: "Надеемся, что текущие условия приведут к большей сплоченности Ирана и России в вопросе развития двусторонних проектов в нефтяной, газовой и нефтехимической сфере".Ранее "Газпром" и Национальная нефтяная компания Ирана заключили соглашение, оцениваемое в 40 миллиардов долларов, которое предполагает разработку месторождений Киш, Северный Парс и еще ряда других, об этом в середине июля сообщала иранская сторона.ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
https://ria.ru/20221005/neft-1821797726.html
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иран, россия, тегеран (город), опек, в мире
Иран, Россия, Тегеран (город), ОПЕК, В мире
09:50 06.10.2022 (обновлено: 09:55 06.10.2022)
 
Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов

Иран работает с Россией над реализацией меморандума по нефтегазовым проектам

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Иран рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов, заявил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.
"В ходе последних переговоров между Россией и Ираном удалось достичь хорошего прогресса по вопросу о реализации меморандума с "Газпромом". Надеюсь, что в течение шести последующих месяцев удастся заключить несколько соглашений", - сказал он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным
Комментируя ситуацию на рынке энергоресурсов и заседание ОПЕК+, Асадзаде отметил: "Надеемся, что текущие условия приведут к большей сплоченности Ирана и России в вопросе развития двусторонних проектов в нефтяной, газовой и нефтехимической сфере".
Ранее "Газпром" и Национальная нефтяная компания Ирана заключили соглашение, оцениваемое в 40 миллиардов долларов, которое предполагает разработку месторождений Киш, Северный Парс и еще ряда других, об этом в середине июля сообщала иранская сторона.
ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
Склад запчастей - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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ИранРоссияТегеран (город)ОПЕКВ мире
 
 
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