https://ria.ru/20221006/iran-1821883756.html
Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов
Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов - РИА Новости, 06.10.2022
Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов
Иран рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:50
2022-10-06T09:50
2022-10-06T09:55
иран
россия
тегеран (город)
опек
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Иран рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов, заявил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде."В ходе последних переговоров между Россией и Ираном удалось достичь хорошего прогресса по вопросу о реализации меморандума с "Газпромом". Надеюсь, что в течение шести последующих месяцев удастся заключить несколько соглашений", - сказал он.Комментируя ситуацию на рынке энергоресурсов и заседание ОПЕК+, Асадзаде отметил: "Надеемся, что текущие условия приведут к большей сплоченности Ирана и России в вопросе развития двусторонних проектов в нефтяной, газовой и нефтехимической сфере".Ранее "Газпром" и Национальная нефтяная компания Ирана заключили соглашение, оцениваемое в 40 миллиардов долларов, которое предполагает разработку месторождений Киш, Северный Парс и еще ряда других, об этом в середине июля сообщала иранская сторона.ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
https://ria.ru/20221005/neft-1821797726.html
https://ria.ru/20220929/avtozapchasti-1820230150.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, тегеран (город), опек, в мире
Иран, Россия, Тегеран (город), ОПЕК, В мире
09:50 06.10.2022 (обновлено: 09:55 06.10.2022)
Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов
Иран работает с Россией над реализацией меморандума по нефтегазовым проектам
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Иран рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов, заявил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.
"В ходе последних переговоров между Россией и Ираном удалось достичь хорошего прогресса по вопросу о реализации меморандума с "Газпромом". Надеюсь, что в течение шести последующих месяцев удастся заключить несколько соглашений", - сказал он.
Комментируя ситуацию на рынке энергоресурсов и заседание ОПЕК+, Асадзаде отметил: "Надеемся, что текущие условия приведут к большей сплоченности Ирана и России в вопросе развития двусторонних проектов в нефтяной, газовой и нефтехимической сфере".
Ранее "Газпром" и Национальная нефтяная компания Ирана заключили соглашение, оцениваемое в 40 миллиардов долларов, которое предполагает разработку месторождений Киш, Северный Парс и еще ряда других, об этом в середине июля сообщала иранская сторона.
ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.