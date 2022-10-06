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Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл
Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл - РИА Новости, 06.10.2022
Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл
Антистресс-игрушки для детей - поп-ит и симпл-димпл - способны быстро формировать положительные эмоции, они помогают снизить тревожность и достичь более высоких РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:39
2022-10-06T16:39
2022-10-06T16:39
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антистресс-игрушки для детей - поп-ит и симпл-димпл - способны быстро формировать положительные эмоции, они помогают снизить тревожность и достичь более высоких результатов при выполнении заданий, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора завершил первый этап исследования антистресс-игрушек и их влияния на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей."Полученные результаты согласуются с имеющимися данными о формировании быстрых положительных эмоций у детей, так как антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой", – говорится в сообщении.Антистресс-игрушки действительно снижают тревожность и помогают достичь более высоких результатов при выполнении дозированных заданий, уточнили в ведомстве.Специалисты НИИ гигиены продолжат изучать влияние антистресс-игрушек и в ближайшее время планируют расширить перечень исследуемых показателей в формате мониторинга в течение всего учебного года, отметили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20221002/son-1820923278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл
Роспотребнадзор: антистресс-игрушки поп-ит и симпл-димпл снижают тревожность
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Антистресс-игрушки для детей - поп-ит и симпл-димпл - способны быстро формировать положительные эмоции, они помогают снизить тревожность и достичь более высоких результатов при выполнении заданий, сообщается
в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора завершил первый этап исследования антистресс-игрушек и их влияния на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей.
"Полученные результаты согласуются с имеющимися данными о формировании быстрых положительных эмоций у детей, так как антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой", – говорится в сообщении.
Антистресс-игрушки действительно снижают тревожность и помогают достичь более высоких результатов при выполнении дозированных заданий, уточнили в ведомстве.
Специалисты НИИ гигиены продолжат изучать влияние антистресс-игрушек и в ближайшее время планируют расширить перечень исследуемых показателей в формате мониторинга в течение всего учебного года, отметили в Роспотребнадзоре.