https://ria.ru/20221006/igrushki-1822015600.html

Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл

Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл - РИА Новости, 06.10.2022

Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл

Антистресс-игрушки для детей - поп-ит и симпл-димпл - способны быстро формировать положительные эмоции, они помогают снизить тревожность и достичь более высоких РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:39

2022-10-06T16:39

2022-10-06T16:39

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антистресс-игрушки для детей - поп-ит и симпл-димпл - способны быстро формировать положительные эмоции, они помогают снизить тревожность и достичь более высоких результатов при выполнении заданий, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора завершил первый этап исследования антистресс-игрушек и их влияния на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей."Полученные результаты согласуются с имеющимися данными о формировании быстрых положительных эмоций у детей, так как антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой", – говорится в сообщении.Антистресс-игрушки действительно снижают тревожность и помогают достичь более высоких результатов при выполнении дозированных заданий, уточнили в ведомстве.Специалисты НИИ гигиены продолжат изучать влияние антистресс-игрушек и в ближайшее время планируют расширить перечень исследуемых показателей в формате мониторинга в течение всего учебного года, отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20221002/son-1820923278.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия