Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/igrushki-1822015600.html
Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл
Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл - РИА Новости, 06.10.2022
Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл
Антистресс-игрушки для детей - поп-ит и симпл-димпл - способны быстро формировать положительные эмоции, они помогают снизить тревожность и достичь более высоких РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:39
2022-10-06T16:39
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822013801_0:269:2730:1805_1920x0_80_0_0_e17c224ed343d83a99bffe8718bb9fd8.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антистресс-игрушки для детей - поп-ит и симпл-димпл - способны быстро формировать положительные эмоции, они помогают снизить тревожность и достичь более высоких результатов при выполнении заданий, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора завершил первый этап исследования антистресс-игрушек и их влияния на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей."Полученные результаты согласуются с имеющимися данными о формировании быстрых положительных эмоций у детей, так как антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой", – говорится в сообщении.Антистресс-игрушки действительно снижают тревожность и помогают достичь более высоких результатов при выполнении дозированных заданий, уточнили в ведомстве.Специалисты НИИ гигиены продолжат изучать влияние антистресс-игрушек и в ближайшее время планируют расширить перечень исследуемых показателей в формате мониторинга в течение всего учебного года, отметили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20221002/son-1820923278.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822013801_110:347:2378:2048_1920x0_80_0_0_810d99ab85197c1bcd951dc6f7cf35f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
16:39 06.10.2022
 
Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл

Роспотребнадзор: антистресс-игрушки поп-ит и симпл-димпл снижают тревожность

CC0 / Melofors / Продажа игрушек pop-it
Продажа игрушек pop-it - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
CC0 / Melofors /
Продажа игрушек pop-it. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антистресс-игрушки для детей - поп-ит и симпл-димпл - способны быстро формировать положительные эмоции, они помогают снизить тревожность и достичь более высоких результатов при выполнении заданий, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора завершил первый этап исследования антистресс-игрушек и их влияния на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей.
"Полученные результаты согласуются с имеющимися данными о формировании быстрых положительных эмоций у детей, так как антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой", – говорится в сообщении.
Антистресс-игрушки действительно снижают тревожность и помогают достичь более высоких результатов при выполнении дозированных заданий, уточнили в ведомстве.
Специалисты НИИ гигиены продолжат изучать влияние антистресс-игрушек и в ближайшее время планируют расширить перечень исследуемых показателей в формате мониторинга в течение всего учебного года, отметили в Роспотребнадзоре.
Спящий мужчина - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 03:15
Сомнолог дала совет, как бороться со стрессом и бессонницей
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала