16:28 06.10.2022 (обновлено: 17:01 06.10.2022)
Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ
Силы ПВО сбили над Донецком американскую ракету HARM, выпущенную украинскими войсками
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной республики сбили над Донецком выпущенную украинскими войсками американскую ракету HARM, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ранее сообщало, что в 12.28 мск украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела повреждено здание предприятия "Вода Донбасса".
"Однако, средства ПВО республики сработали на опережение и сбили ракету, части которой упали на территорию пролетарского районного участка водопроводно-канализационных сетей № 8 Филиала "Донецкое ПУВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" по улице Юмашева, а также в районе улицы Робеспьера", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в СЦКК, это третий случай применения данного типа ракет украинскими войсками по территории республики. Аналогичные случаи зафиксированы военными экспертами ДНР в СЦКК 24 и 28 сентября.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1 100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.