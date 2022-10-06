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Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/harm-1822010606.html
Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ
Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ - РИА Новости, 06.10.2022
Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ
Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной республики сбили над Донецком выпущенную украинскими войсками американскую ракету HARM, сообщило в четверг... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:28
2022-10-06T17:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вода донбасса
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной республики сбили над Донецком выпущенную украинскими войсками американскую ракету HARM, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Представительство ранее сообщало, что в 12.28 мск украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела повреждено здание предприятия "Вода Донбасса"."Однако, средства ПВО республики сработали на опережение и сбили ракету, части которой упали на территорию пролетарского районного участка водопроводно-канализационных сетей № 8 Филиала "Донецкое ПУВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" по улице Юмашева, а также в районе улицы Робеспьера", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, это третий случай применения данного типа ракет украинскими войсками по территории республики. Аналогичные случаи зафиксированы военными экспертами ДНР в СЦКК 24 и 28 сентября.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1 100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вода донбасса
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вода Донбасса
16:28 06.10.2022 (обновлено: 17:01 06.10.2022)
 
Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ

Силы ПВО сбили над Донецком американскую ракету HARM, выпущенную украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной республики сбили над Донецком выпущенную украинскими войсками американскую ракету HARM, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ранее сообщало, что в 12.28 мск украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела повреждено здание предприятия "Вода Донбасса".
Боец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
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"Однако, средства ПВО республики сработали на опережение и сбили ракету, части которой упали на территорию пролетарского районного участка водопроводно-канализационных сетей № 8 Филиала "Донецкое ПУВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" по улице Юмашева, а также в районе улицы Робеспьера", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в СЦКК, это третий случай применения данного типа ракет украинскими войсками по территории республики. Аналогичные случаи зафиксированы военными экспертами ДНР в СЦКК 24 и 28 сентября.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1 100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВода Донбасса
 
 
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