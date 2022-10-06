https://ria.ru/20221006/harm-1822010606.html

Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ

Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ - РИА Новости, 06.10.2022

Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ

Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной республики сбили над Донецком выпущенную украинскими войсками американскую ракету HARM, сообщило в четверг... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:28

2022-10-06T16:28

2022-10-06T17:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вода донбасса

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной республики сбили над Донецком выпущенную украинскими войсками американскую ракету HARM, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Представительство ранее сообщало, что в 12.28 мск украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела повреждено здание предприятия "Вода Донбасса"."Однако, средства ПВО республики сработали на опережение и сбили ракету, части которой упали на территорию пролетарского районного участка водопроводно-канализационных сетей № 8 Филиала "Донецкое ПУВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" по улице Юмашева, а также в районе улицы Робеспьера", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, это третий случай применения данного типа ракет украинскими войсками по территории республики. Аналогичные случаи зафиксированы военными экспертами ДНР в СЦКК 24 и 28 сентября.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1 100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вода донбасса