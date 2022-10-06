https://ria.ru/20221006/gvatemala-1821859896.html

В Гватемале пикап сорвался с обрыва, погибли 17 человек

В Гватемале пикап сорвался с обрыва, погибли 17 человек - РИА Новости, 06.10.2022

В Гватемале пикап сорвался с обрыва, погибли 17 человек

Пикап, перевозивший людей, сорвался с обрыва на юго-востоке Гватемалы, в результате аварии семнадцать человек погибли и еще 13 получили травмы и были... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T02:23

2022-10-06T02:23

2022-10-06T02:30

в мире

гватемала (республика)

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МЕХИКО, 6 окт - РИА Новости. Пикап, перевозивший людей, сорвался с обрыва на юго-востоке Гватемалы, в результате аварии семнадцать человек погибли и еще 13 получили травмы и были госпитализированы, сообщила добровольческая пожарная служба CBV."Инцидент в деревне Конакасте (Хокотан, департамент Чикимула) унес жизни 17 человек. Девять пострадавших были доставлены машинами CBV, еще четверых увезла скорая помощь местной больницы. В настоящий момент опознаны 14 погибших", - говорится в сообщении в блоге CBV в Twitter.В комментарии местному изданию Periodico одна из пострадавших рассказала, что водитель не справился с управлением, после чего машина упала с 25-метрового обрыва.

https://ria.ru/20220910/dtp-1815930871.html

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в мире, гватемала (республика)