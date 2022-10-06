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В Гватемале пикап сорвался с обрыва, погибли 17 человек - РИА Новости, 06.10.2022
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В Гватемале пикап сорвался с обрыва, погибли 17 человек
В Гватемале пикап сорвался с обрыва, погибли 17 человек - РИА Новости, 06.10.2022
В Гватемале пикап сорвался с обрыва, погибли 17 человек
Пикап, перевозивший людей, сорвался с обрыва на юго-востоке Гватемалы, в результате аварии семнадцать человек погибли и еще 13 получили травмы и были... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T02:23
2022-10-06T02:30
в мире
гватемала (республика)
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МЕХИКО, 6 окт - РИА Новости. Пикап, перевозивший людей, сорвался с обрыва на юго-востоке Гватемалы, в результате аварии семнадцать человек погибли и еще 13 получили травмы и были госпитализированы, сообщила добровольческая пожарная служба CBV."Инцидент в деревне Конакасте (Хокотан, департамент Чикимула) унес жизни 17 человек. Девять пострадавших были доставлены машинами CBV, еще четверых увезла скорая помощь местной больницы. В настоящий момент опознаны 14 погибших", - говорится в сообщении в блоге CBV в Twitter.В комментарии местному изданию Periodico одна из пострадавших рассказала, что водитель не справился с управлением, после чего машина упала с 25-метрового обрыва.
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в мире, гватемала (республика)
В мире, Гватемала (республика)
02:23 06.10.2022 (обновлено: 02:30 06.10.2022)
 
В Гватемале пикап сорвался с обрыва, погибли 17 человек

На юго-востоке Гватемалы пикап сорвался с обрыва, погибли 17 человек

© AFP 2022 / JOHAN ORDONEZСкорая помощь, Гватемала
Скорая помощь, Гватемала - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / JOHAN ORDONEZ
Скорая помощь, Гватемала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 окт - РИА Новости. Пикап, перевозивший людей, сорвался с обрыва на юго-востоке Гватемалы, в результате аварии семнадцать человек погибли и еще 13 получили травмы и были госпитализированы, сообщила добровольческая пожарная служба CBV.
"Инцидент в деревне Конакасте (Хокотан, департамент Чикимула) унес жизни 17 человек. Девять пострадавших были доставлены машинами CBV, еще четверых увезла скорая помощь местной больницы. В настоящий момент опознаны 14 погибших", - говорится в сообщении в блоге CBV в Twitter.
Полиция города Монтеррей. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 23:52
В Мексике в ДТП с автобусом и цистерной погибли 18 человек
В комментарии местному изданию Periodico одна из пострадавших рассказала, что водитель не справился с управлением, после чего машина упала с 25-метрового обрыва.
 
В миреГватемала (республика)
 
 
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