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Офис Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по России - РИА Новости, 06.10.2022
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Офис Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по России
Офис Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по России - РИА Новости, 06.10.2022
Офис Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по России
Позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T22:29
2022-10-06T22:44
россия
оон
антониу гутерреш
в мире
стефан дюжаррик
владимир зеленский
австралия
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ООН, 6 окт - РИА Новости. Позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского об ударе по России.Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась", - сказал Дюжаррик.Он привел выдержку из выступления генсека ООН 22 сентября в СБ ООН. Тогда Гутерреш заявил, что "идея ядерного конфликта, некогда немыслимая, стала предметом дискуссий, это само по себе совершенно неприемлемо".
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россия, оон, антониу гутерреш, в мире, стефан дюжаррик, владимир зеленский, австралия, нато, совет безопасности оон
Россия, ООН, Антониу Гутерреш, В мире, Стефан Дюжаррик, Владимир Зеленский, Австралия, НАТО, Совет Безопасности ООН
22:29 06.10.2022 (обновлено: 22:44 06.10.2022)
 
Офис Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по России

Офис Гутерреша: позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте — прежняя

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 6 окт - РИА Новости. Позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского об ударе по России.
Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
"Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась", - сказал Дюжаррик.
Он привел выдержку из выступления генсека ООН 22 сентября в СБ ООН. Тогда Гутерреш заявил, что "идея ядерного конфликта, некогда немыслимая, стала предметом дискуссий, это само по себе совершенно неприемлемо".
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