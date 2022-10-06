https://ria.ru/20221006/guterresh-1822098239.html

Офис Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по России

Офис Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по России - РИА Новости, 06.10.2022

Офис Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по России

Позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T22:29

2022-10-06T22:29

2022-10-06T22:44

россия

оон

антониу гутерреш

в мире

стефан дюжаррик

владимир зеленский

австралия

нато

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ООН, 6 окт - РИА Новости. Позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского об ударе по России.Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась", - сказал Дюжаррик.Он привел выдержку из выступления генсека ООН 22 сентября в СБ ООН. Тогда Гутерреш заявил, что "идея ядерного конфликта, некогда немыслимая, стала предметом дискуссий, это само по себе совершенно неприемлемо".

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html

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Наталья Макарова

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