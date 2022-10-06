https://ria.ru/20221006/gosduma-1821916689.html

Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты

Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты - РИА Новости, 06.10.2022

Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты

Довыборов в Госдуму не будет, интересы будут представлены действующими депутатами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:45

2022-10-06T11:45

2022-10-06T11:55

политика

дмитрий медведев

госдума рф

россия

единая россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Довыборов в Госдуму не будет, интересы будут представлены действующими депутатами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Скажем прямо, наши товарищи, многие наши товарищи уже давно там работают и даже не только с начала специальной военной операции, а гораздо раньше. Но вот этот процесс нужно упорядочить по понятным причинам, ведь довыборов в Государственную Думу не будет", - сказал он на генсовете партии.Медведев отметил, что нижняя палата остаётся неизменной до следующего цикла, но интересы новых регионов должны быть представлены действующими депутатами.

https://ria.ru/20221006/er-1821913486.html

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Дарья Буймова

политика, дмитрий медведев, госдума рф, россия, единая россия