https://ria.ru/20221006/gosduma-1821916689.html
Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты
Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты
Довыборов в Госдуму не будет, интересы будут представлены действующими депутатами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:45
2022-10-06T11:45
2022-10-06T11:55
политика
дмитрий медведев
госдума рф
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:0:2909:1636_1920x0_80_0_0_e256863d1c9d351af54e4b18b03a5d54.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Довыборов в Госдуму не будет, интересы будут представлены действующими депутатами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Скажем прямо, наши товарищи, многие наши товарищи уже давно там работают и даже не только с начала специальной военной операции, а гораздо раньше. Но вот этот процесс нужно упорядочить по понятным причинам, ведь довыборов в Государственную Думу не будет", - сказал он на генсовете партии.Медведев отметил, что нижняя палата остаётся неизменной до следующего цикла, но интересы новых регионов должны быть представлены действующими депутатами.
https://ria.ru/20221006/er-1821913486.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_ddc0e9be90f9e56c9d20f9cc26585ca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, госдума рф, россия, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Россия, Единая Россия
11:45 06.10.2022 (обновлено: 11:55 06.10.2022)
Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты
Медведев заявил, что после принятия новых регионов довыборов в Госдуму не будет