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Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты - РИА Новости, 06.10.2022
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Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты
Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты
Довыборов в Госдуму не будет, интересы будут представлены действующими депутатами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:45
2022-10-06T11:55
политика
дмитрий медведев
госдума рф
россия
единая россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Довыборов в Госдуму не будет, интересы будут представлены действующими депутатами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Скажем прямо, наши товарищи, многие наши товарищи уже давно там работают и даже не только с начала специальной военной операции, а гораздо раньше. Но вот этот процесс нужно упорядочить по понятным причинам, ведь довыборов в Государственную Думу не будет", - сказал он на генсовете партии.Медведев отметил, что нижняя палата остаётся неизменной до следующего цикла, но интересы новых регионов должны быть представлены действующими депутатами.
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политика, дмитрий медведев, госдума рф, россия, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Россия, Единая Россия
11:45 06.10.2022 (обновлено: 11:55 06.10.2022)
 
Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты

Медведев заявил, что после принятия новых регионов довыборов в Госдуму не будет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Довыборов в Госдуму не будет, интересы будут представлены действующими депутатами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Скажем прямо, наши товарищи, многие наши товарищи уже давно там работают и даже не только с начала специальной военной операции, а гораздо раньше. Но вот этот процесс нужно упорядочить по понятным причинам, ведь довыборов в Государственную Думу не будет", - сказал он на генсовете партии.
Медведев отметил, что нижняя палата остаётся неизменной до следующего цикла, но интересы новых регионов должны быть представлены действующими депутатами.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:35
"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии
 
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