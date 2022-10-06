https://ria.ru/20221006/gosdolg-1821857607.html
Американцы потребовали прекратить помощь Украине
Американцы потребовали прекратить помощь Украине - РИА Новости, 06.10.2022
Американцы потребовали прекратить помощь Украине
Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на новые данные по госдолгу США, раскритиковав при этом помощь Вашингтона другим странам, РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T01:45
2022-10-06T01:45
2022-10-06T02:06
в мире
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сша
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на новые данные по госдолгу США, раскритиковав при этом помощь Вашингтона другим странам, включая Украину.Накануне стало известно, что государственный долг Штатов впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов. Долги перед другими странами составляют почти семь триллионов долларов.Как отмечает Breitbart, по оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету дефицит бюджета за время президентства Байдена увеличился почти на пять триллионов долларов.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Проблема в расходах, и точка! Перестаньте тратить триллионы долларов на ерунду вроде "климатической справедливости" или отправлять миллиарды на Украину, когда такие страны, как Мексика и Китай, денег на это не тратят. Это при том, что наши ветераны живут в нищете", - написал пользователь DieselPower."Проблема заключается в государственных расходах на социальное обеспечение, и их необходимо отменить (включая помощь иностранным государствам). Тех, кто получает от государства пособия и социальные выплаты, надо заставить устроиться на работу и оплачивать свои собственные финансовые расходы полностью!" – заявил Oldefarte."Поставьте распоряжаться вашими деньгами человека, который в жизни честным путем не заработал ни доллара, и наблюдайте, как они испаряются. А чему удивляться? Голосуйте так, чтобы ненавистники американцев и Америки не побеждали на выборах, никогда!" – призвал AZ Kicker."Подсчитано, что с тех пор, как "тормоз" Джо вступил в должность, границу пересекли пять миллионов нелегалов. Кто оплачивает их медицинское обслуживание и транспортные расходы? Измученные американские налогоплательщики", - указала southernmom1."Следите за деньгами. Их все больше и больше поступает все меньшему и меньшему количеству людей", - добавил Ikeknew.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
01:45 06.10.2022 (обновлено: 02:06 06.10.2022)
Американцы потребовали прекратить помощь Украине
Читатели Breitbart призвали не тратиться на Украину после новых данных о госдолге США
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.
Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали
на новые данные по госдолгу США, раскритиковав при этом помощь Вашингтона другим странам, включая Украину.
Накануне стало известно, что государственный долг Штатов впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов. Долги перед другими странами составляют почти семь триллионов долларов.
Как отмечает Breitbart, по оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету дефицит бюджета за время президентства Байдена увеличился почти на пять триллионов долларов.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Проблема в расходах, и точка! Перестаньте тратить триллионы долларов на ерунду вроде "климатической справедливости" или отправлять миллиарды на Украину, когда такие страны, как Мексика
и Китай
, денег на это не тратят. Это при том, что наши ветераны живут в нищете", - написал пользователь DieselPower.
"Проблема заключается в государственных расходах на социальное обеспечение, и их необходимо отменить (включая помощь иностранным государствам). Тех, кто получает от государства пособия и социальные выплаты, надо заставить устроиться на работу и оплачивать свои собственные финансовые расходы полностью!" – заявил Oldefarte.
"Поставьте распоряжаться вашими деньгами человека, который в жизни честным путем не заработал ни доллара, и наблюдайте, как они испаряются. А чему удивляться? Голосуйте так, чтобы ненавистники американцев и Америки
не побеждали на выборах, никогда!" – призвал AZ Kicker.
"Подсчитано, что с тех пор, как "тормоз" Джо вступил в должность, границу пересекли пять миллионов нелегалов. Кто оплачивает их медицинское обслуживание и транспортные расходы? Измученные американские налогоплательщики", - указала southernmom1.
"Следите за деньгами. Их все больше и больше поступает все меньшему и меньшему количеству людей", - добавил Ikeknew.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса
Соединенные Штаты и их союзники по НАТО
продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден
подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон
выделяет Киеву
десятки миллиардов долларов. Москва
неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>