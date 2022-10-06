https://ria.ru/20221006/gosdep-1822091447.html

США не планируют размещать ядерное оружие в Польше, заявил Госдеп

США не планируют размещать ядерное оружие в Польше, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.10.2022

США не планируют размещать ядерное оружие в Польше, заявил Госдеп

США не планируют размещать ядерное оружие в Польше и странах, вошедших в НАТО после 1997 года, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T21:56

2022-10-06T21:56

2022-10-06T22:01

в мире

сша

польша

государственный департамент сша

анджей дуда

нато

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. США не планируют размещать ядерное оружие в Польше и странах, вошедших в НАТО после 1997 года, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель."Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года", - сказал Патель на брифинге.Польша присоединилась к альянсу в 1999 году.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой.

https://ria.ru/20221006/lukashenko-1822077818.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, польша, государственный департамент сша, анджей дуда, нато