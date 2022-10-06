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США не планируют размещать ядерное оружие в Польше, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.10.2022
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США не планируют размещать ядерное оружие в Польше, заявил Госдеп
США не планируют размещать ядерное оружие в Польше, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.10.2022
США не планируют размещать ядерное оружие в Польше, заявил Госдеп
США не планируют размещать ядерное оружие в Польше и странах, вошедших в НАТО после 1997 года, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:56
2022-10-06T22:01
в мире
сша
польша
государственный департамент сша
анджей дуда
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. США не планируют размещать ядерное оружие в Польше и странах, вошедших в НАТО после 1997 года, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель."Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года", - сказал Патель на брифинге.Польша присоединилась к альянсу в 1999 году.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой.
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в мире, сша, польша, государственный департамент сша, анджей дуда, нато
В мире, США, Польша, Государственный департамент США, Анджей Дуда, НАТО
21:56 06.10.2022 (обновлено: 22:01 06.10.2022)
 
США не планируют размещать ядерное оружие в Польше, заявил Госдеп

Госдеп: США не будут размещать ядерное оружие в странах, вошедших в НАТО после 1997 года

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. США не планируют размещать ядерное оружие в Польше и странах, вошедших в НАТО после 1997 года, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.
"Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года", - сказал Патель на брифинге.
Польша присоединилась к альянсу в 1999 году.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 20:05
Лукашенко прокомментировал слова Дуды о ядерном оружии
 
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