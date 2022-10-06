https://ria.ru/20221006/gory-1822053728.html
Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен
Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен - РИА Новости, 06.10.2022
Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен
Специалисты восстановили проезд по дороге в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, которую в среду перекрыл сель, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:35
2022-10-06T18:35
2022-10-06T18:35
туризм
зольский район
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791794651_0:133:3105:1881_1920x0_80_0_0_797e493704e431fdbfd540e07b9d8aee.jpg
НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Специалисты восстановили проезд по дороге в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, которую в среду перекрыл сель, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что в среду в районе урочища Джилы-Су Зольского района сошел селевой поток, перекрывший движение на автодороге Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су – Эльбрус. В результате в Джилы-Су были заблокированы 20 человек и четыре автомобиля, никто не пострадал. Позже спасатели эвакуировали 15 человек, остальные остались ждать расчистки дороги, чтобы выехать на автомобилях. Вечером работы по расчистке трассы были приостановлены, они возобновились утром в четверг."По состоянию на 18.00 мск четверга проезд транспорта восстановлен", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах были задействованы три единицы техники и бригада специалистов дорожной службы.Урочище Джилы-Су известно своими термальными источниками, которые привлекают многочисленных туристов и отдыхающих.
https://ria.ru/20220926/mestasily-1818970803.html
зольский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791794651_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_1dad48c995387d7b6e21b793dab583e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зольский район, новости - туризм
Туризм, Зольский район, Новости - Туризм
Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен
Специалисты восстановили перекрытый селем проезд по дороге в горах Кабардино-Балкарии
НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Специалисты восстановили проезд по дороге в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, которую в среду перекрыл сель, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в среду в районе урочища Джилы-Су Зольского района сошел селевой поток, перекрывший движение на автодороге Кисловодск
- Долина Нарзанов - Джилы-Су – Эльбрус
. В результате в Джилы-Су были заблокированы 20 человек и четыре автомобиля, никто не пострадал. Позже спасатели эвакуировали 15 человек, остальные остались ждать расчистки дороги, чтобы выехать на автомобилях. Вечером работы по расчистке трассы были приостановлены, они возобновились утром в четверг.
"По состоянию на 18.00 мск четверга проезд транспорта восстановлен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах были задействованы три единицы техники и бригада специалистов дорожной службы.
Урочище Джилы-Су известно своими термальными источниками, которые привлекают многочисленных туристов и отдыхающих.