https://ria.ru/20221006/gory-1822053728.html

Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен

Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен - РИА Новости, 06.10.2022

Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен

Специалисты восстановили проезд по дороге в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, которую в среду перекрыл сель, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:35

2022-10-06T18:35

2022-10-06T18:35

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зольский район

новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Специалисты восстановили проезд по дороге в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, которую в среду перекрыл сель, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что в среду в районе урочища Джилы-Су Зольского района сошел селевой поток, перекрывший движение на автодороге Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су – Эльбрус. В результате в Джилы-Су были заблокированы 20 человек и четыре автомобиля, никто не пострадал. Позже спасатели эвакуировали 15 человек, остальные остались ждать расчистки дороги, чтобы выехать на автомобилях. Вечером работы по расчистке трассы были приостановлены, они возобновились утром в четверг."По состоянию на 18.00 мск четверга проезд транспорта восстановлен", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах были задействованы три единицы техники и бригада специалистов дорожной службы.Урочище Джилы-Су известно своими термальными источниками, которые привлекают многочисленных туристов и отдыхающих.

https://ria.ru/20220926/mestasily-1818970803.html

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Светлана Вовк

зольский район, новости - туризм