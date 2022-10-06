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Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен - РИА Новости, 06.10.2022
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Туризм
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Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен
Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен - РИА Новости, 06.10.2022
Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен
Специалисты восстановили проезд по дороге в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, которую в среду перекрыл сель, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:35
2022-10-06T18:35
туризм
зольский район
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Специалисты восстановили проезд по дороге в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, которую в среду перекрыл сель, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что в среду в районе урочища Джилы-Су Зольского района сошел селевой поток, перекрывший движение на автодороге Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су – Эльбрус. В результате в Джилы-Су были заблокированы 20 человек и четыре автомобиля, никто не пострадал. Позже спасатели эвакуировали 15 человек, остальные остались ждать расчистки дороги, чтобы выехать на автомобилях. Вечером работы по расчистке трассы были приостановлены, они возобновились утром в четверг."По состоянию на 18.00 мск четверга проезд транспорта восстановлен", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах были задействованы три единицы техники и бригада специалистов дорожной службы.Урочище Джилы-Су известно своими термальными источниками, которые привлекают многочисленных туристов и отдыхающих.
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зольский район, новости - туризм
Туризм, Зольский район, Новости - Туризм
18:35 06.10.2022
 
Проезд по перекрытой селем дороге в горах Кабардино-Балкарии восстановлен

Специалисты восстановили перекрытый селем проезд по дороге в горах Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в медиабанкАльпинисты во время туристического похода из базового лагеря "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии
Альпинисты во время туристического похода из базового лагеря Джилы - Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Специалисты восстановили проезд по дороге в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, которую в среду перекрыл сель, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в среду в районе урочища Джилы-Су Зольского района сошел селевой поток, перекрывший движение на автодороге Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су – Эльбрус. В результате в Джилы-Су были заблокированы 20 человек и четыре автомобиля, никто не пострадал. Позже спасатели эвакуировали 15 человек, остальные остались ждать расчистки дороги, чтобы выехать на автомобилях. Вечером работы по расчистке трассы были приостановлены, они возобновились утром в четверг.
"По состоянию на 18.00 мск четверга проезд транспорта восстановлен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах были задействованы три единицы техники и бригада специалистов дорожной службы.
Урочище Джилы-Су известно своими термальными источниками, которые привлекают многочисленных туристов и отдыхающих.
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