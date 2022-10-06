https://ria.ru/20221006/genkonsulstvo-1821909605.html
Генконсульство России в Анталье не получало обращений по картам "Мир"
Генконсульство России в Анталье не получало обращений по картам "Мир" - РИА Новости, 06.10.2022
Генконсульство России в Анталье не получало обращений по картам "Мир"
Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что не получало обращений от россиян по картам "Мир", но знает о сложностях. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:24
2022-10-06T11:24
2022-10-06T11:24
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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что не получало обращений от россиян по картам "Мир", но знает о сложностях.Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank."Обращения от российских граждан о проблемах с использованием карт "Мир" в генконсульство не поступали. О сложностях нам известно из многочисленных социальных сетей", - заявили РИА Новости в генконсульстве.Говоря о перспективах использования российской платежной системы в консульском округе и в Турции в целом, в генконсульстве заявили, что "данный вопрос на региональном уровне не обсуждается, поскольку относится к компетенции центральных властей и руководства банковских учреждений".
https://ria.ru/20221003/turtsiya-1821057808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, карта "мир", анталья (провинция), турция, россия
Туризм, Новости - Туризм, Карта "Мир", Анталья (провинция), Турция, Россия
Генконсульство России в Анталье не получало обращений по картам "Мир"
Генконсульство России в Анталье не получало обращений по картам "Мир", но знает о проблеме