https://ria.ru/20221006/genkonsulstvo-1821909605.html

Генконсульство России в Анталье не получало обращений по картам "Мир"

Генконсульство России в Анталье не получало обращений по картам "Мир" - РИА Новости, 06.10.2022

Генконсульство России в Анталье не получало обращений по картам "Мир"

Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что не получало обращений от россиян по картам "Мир", но знает о сложностях. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:24

2022-10-06T11:24

2022-10-06T11:24

туризм

новости - туризм

карта "мир"

анталья (провинция)

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820128409_0:460:807:914_1920x0_80_0_0_179a75a2110f3b701a538bb74a8b0db2.jpg

АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что не получало обращений от россиян по картам "Мир", но знает о сложностях.Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank."Обращения от российских граждан о проблемах с использованием карт "Мир" в генконсульство не поступали. О сложностях нам известно из многочисленных социальных сетей", - заявили РИА Новости в генконсульстве.Говоря о перспективах использования российской платежной системы в консульском округе и в Турции в целом, в генконсульстве заявили, что "данный вопрос на региональном уровне не обсуждается, поскольку относится к компетенции центральных властей и руководства банковских учреждений".

https://ria.ru/20221003/turtsiya-1821057808.html

анталья (провинция)

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, карта "мир", анталья (провинция), турция, россия