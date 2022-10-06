https://ria.ru/20221006/gaz-1822069472.html
Запад боится остаться без российского газа навсегда, считает Медведев
Запад боится остаться без российского газа навсегда, считает Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
Запад боится остаться без российского газа навсегда, считает Медведев
Предельная цена на российское голубое топливо так пока и не введена, видимо, Запад понял, что может остаться без газа навсегда, заявил зампред Совбеза России... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:33
2022-10-06T19:33
2022-10-06T19:33
экономика
дмитрий медведев
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Предельная цена на российское голубое топливо так пока и не введена, видимо, Запад понял, что может остаться без газа навсегда, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Параллельно европейские скудоумные чинуши умоляют своих граждан экономить энергию. А чтобы лучше их простимулировать, готовы переложить на пользователей растущие расходы и даже сажать их в тюрьму, как в некогда благополучной Швейцарии", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20221006/gaz-1822020824.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, дмитрий медведев, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Дмитрий Медведев, В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
Запад боится остаться без российского газа навсегда, считает Медведев
Зампред Совбеза Медведев считает, что Запад боится остаться без российского газа навсегда