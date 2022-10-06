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Запад боится остаться без российского газа навсегда, считает Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
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Запад боится остаться без российского газа навсегда, считает Медведев
Запад боится остаться без российского газа навсегда, считает Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
Запад боится остаться без российского газа навсегда, считает Медведев
Предельная цена на российское голубое топливо так пока и не введена, видимо, Запад понял, что может остаться без газа навсегда, заявил зампред Совбеза России... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:33
2022-10-06T19:33
экономика
дмитрий медведев
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Предельная цена на российское голубое топливо так пока и не введена, видимо, Запад понял, что может остаться без газа навсегда, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Параллельно европейские скудоумные чинуши умоляют своих граждан экономить энергию. А чтобы лучше их простимулировать, готовы переложить на пользователей растущие расходы и даже сажать их в тюрьму, как в некогда благополучной Швейцарии", - добавил Медведев.
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экономика, дмитрий медведев, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Дмитрий Медведев, В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
19:33 06.10.2022
 
Запад боится остаться без российского газа навсегда, считает Медведев

Зампред Совбеза Медведев считает, что Запад боится остаться без российского газа навсегда

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovГазопровод "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Газопровод Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Газопровод "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Предельная цена на российское голубое топливо так пока и не введена, видимо, Запад понял, что может остаться без газа навсегда, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Впереди – холодная зима без российского газа. И это при том, что предельная цена на наше голубое топливо так пока и не введена. Дошло, видимо, что теперь они могут остаться без газа навсегда", - написал он в своем Telegram-канале.
"Параллельно европейские скудоумные чинуши умоляют своих граждан экономить энергию. А чтобы лучше их простимулировать, готовы переложить на пользователей растущие расходы и даже сажать их в тюрьму, как в некогда благополучной Швейцарии", - добавил Медведев.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
16:57
Польша, Италия и Греция предложили ввести коридор цен на весь импорт газа
 
ЭкономикаДмитрий МедведевВ миреЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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