https://ria.ru/20221006/frantsiya-1821980538.html
Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон
Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон - РИА Новости, 06.10.2022
Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если стране удастся достичь плана по сокращению потребления энергии на 10%, она сможет успешно пережить холодный... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:54
2022-10-06T14:54
2022-10-06T14:54
эммануэль макрон
франция
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c511c1097ee94e39621da89f23575006.jpg
ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если стране удастся достичь плана по сокращению потребления энергии на 10%, она сможет успешно пережить холодный период."Наша цель – ввести несколько простых механизмов, чтобы всем вместе снизить потребление энергии на 10% по сравнению с нашим обычным потреблением. Если вся нация сможет выполнить эту задачу, которая является исключительно добровольной – не нужно закона и всех этих сложностей, если мы все мобилизуемся, даже при худшем сценарии мы сможем пережить зиму", – сообщил президент, выступая на организованной инвестиционным банком Bpifrance встрече с французскими предпринимателями.Он отметил, что это будет возможным даже при условии полного отсутствия поставок газа из России.В четверг правительство Франции представит план "энергетической трезвости" – конкретные меры по снижению потребления электричества в стране на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство ранее призвало все предприятия и транспортные компании представить конкретные шаги по снижению потребления энергии.
https://ria.ru/20221006/toplivo-1821960186.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_698de0539d7d8c02d9155400a4045ca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, россия, в мире
Эммануэль Макрон, Франция, Россия, В мире
Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон
Макрон: Франция переживет зиму при условии мобилизации населения для экономии энергии
ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если стране удастся достичь плана по сокращению потребления энергии на 10%, она сможет успешно пережить холодный период.
"Наша цель – ввести несколько простых механизмов, чтобы всем вместе снизить потребление энергии на 10% по сравнению с нашим обычным потреблением. Если вся нация сможет выполнить эту задачу, которая является исключительно добровольной – не нужно закона и всех этих сложностей, если мы все мобилизуемся, даже при худшем сценарии мы сможем пережить зиму", – сообщил президент, выступая на организованной инвестиционным банком Bpifrance встрече с французскими предпринимателями.
Он отметил, что это будет возможным даже при условии полного отсутствия поставок газа из России
.
В четверг правительство Франции представит план "энергетической трезвости" – конкретные меры по снижению потребления электричества в стране на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство ранее призвало все предприятия и транспортные компании представить конкретные шаги по снижению потребления энергии.