https://ria.ru/20221006/frantsiya-1821980538.html

Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон

Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон - РИА Новости, 06.10.2022

Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если стране удастся достичь плана по сокращению потребления энергии на 10%, она сможет успешно пережить холодный... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:54

2022-10-06T14:54

2022-10-06T14:54

эммануэль макрон

франция

россия

в мире

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ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если стране удастся достичь плана по сокращению потребления энергии на 10%, она сможет успешно пережить холодный период."Наша цель – ввести несколько простых механизмов, чтобы всем вместе снизить потребление энергии на 10% по сравнению с нашим обычным потреблением. Если вся нация сможет выполнить эту задачу, которая является исключительно добровольной – не нужно закона и всех этих сложностей, если мы все мобилизуемся, даже при худшем сценарии мы сможем пережить зиму", – сообщил президент, выступая на организованной инвестиционным банком Bpifrance встрече с французскими предпринимателями.Он отметил, что это будет возможным даже при условии полного отсутствия поставок газа из России.В четверг правительство Франции представит план "энергетической трезвости" – конкретные меры по снижению потребления электричества в стране на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство ранее призвало все предприятия и транспортные компании представить конкретные шаги по снижению потребления энергии.

https://ria.ru/20221006/toplivo-1821960186.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эммануэль макрон, франция, россия, в мире