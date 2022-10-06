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Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон - РИА Новости, 06.10.2022
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Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон
Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон - РИА Новости, 06.10.2022
Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если стране удастся достичь плана по сокращению потребления энергии на 10%, она сможет успешно пережить холодный... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:54
2022-10-06T14:54
эммануэль макрон
франция
россия
в мире
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ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если стране удастся достичь плана по сокращению потребления энергии на 10%, она сможет успешно пережить холодный период."Наша цель – ввести несколько простых механизмов, чтобы всем вместе снизить потребление энергии на 10% по сравнению с нашим обычным потреблением. Если вся нация сможет выполнить эту задачу, которая является исключительно добровольной – не нужно закона и всех этих сложностей, если мы все мобилизуемся, даже при худшем сценарии мы сможем пережить зиму", – сообщил президент, выступая на организованной инвестиционным банком Bpifrance встрече с французскими предпринимателями.Он отметил, что это будет возможным даже при условии полного отсутствия поставок газа из России.В четверг правительство Франции представит план "энергетической трезвости" – конкретные меры по снижению потребления электричества в стране на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство ранее призвало все предприятия и транспортные компании представить конкретные шаги по снижению потребления энергии.
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эммануэль макрон, франция, россия, в мире
Эммануэль Макрон, Франция, Россия, В мире
14:54 06.10.2022
 
Франция переживет зиму при условии экономии энергии, заявил Макрон

Макрон: Франция переживет зиму при условии мобилизации населения для экономии энергии

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если стране удастся достичь плана по сокращению потребления энергии на 10%, она сможет успешно пережить холодный период.
"Наша цель – ввести несколько простых механизмов, чтобы всем вместе снизить потребление энергии на 10% по сравнению с нашим обычным потреблением. Если вся нация сможет выполнить эту задачу, которая является исключительно добровольной – не нужно закона и всех этих сложностей, если мы все мобилизуемся, даже при худшем сценарии мы сможем пережить зиму", – сообщил президент, выступая на организованной инвестиционным банком Bpifrance встрече с французскими предпринимателями.
Он отметил, что это будет возможным даже при условии полного отсутствия поставок газа из России.
В четверг правительство Франции представит план "энергетической трезвости" – конкретные меры по снижению потребления электричества в стране на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство ранее призвало все предприятия и транспортные компании представить конкретные шаги по снижению потребления энергии.
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