https://ria.ru/20221006/franko-1821857992.html

В Испании одобрили законопроект, объявляющий диктатуру Франко нелегитимной

В Испании одобрили законопроект, объявляющий диктатуру Франко нелегитимной - РИА Новости, 06.10.2022

В Испании одобрили законопроект, объявляющий диктатуру Франко нелегитимной

Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил в среду законопроект об исторической памяти, объявляющий диктатуру Франсиско Франко и судебные решения,... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T01:47

2022-10-06T01:47

2022-10-06T01:50

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МАДРИД, 6 окт - РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил в среду законопроект об исторической памяти, объявляющий диктатуру Франсиско Франко и судебные решения, принятые в рамках его режима, незаконными, свидетельствуют данные официального сайта законодательного органа.Законопроект, продвигаемый правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и левой партией Unidos Podemos, поддержали 128 сенаторов, 113 проголосовали против, 18 воздержались.Проект открывает двери для изучения возможных нарушений прав человека в период с 1978 по конец 1983 года и усиливает приверженность государства поиску лиц, пропавших без вести во время гражданской войны в Испании. Также, согласно инициативе, должны быть отменены дворянские титулы, предоставленные Франко.Наиболее критичными во время заседания были "Народная партия" (PP), "Вокс", "Граждане" (Ciudadanos) и "Союз наваррского народа" (UPN), которые по отдельности представили четыре вето (полные поправки) к закону, которые в дальнейшем были отклонены.Франко, возглавлявший Испанию с 1939 по 1975 год, был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привёл к гражданской войне (1936-1939). Возглавив националистические силы в борьбе с республиканцами, Франко получил полный контроль над страной после победы в войне. В дальнейшем он установил правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания.

https://ria.ru/20211027/ispaniya-1756537686.html

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в мире, франсиско франко, испания