Рейтинг@Mail.ru
В Испании одобрили законопроект, объявляющий диктатуру Франко нелегитимной - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/franko-1821857992.html
В Испании одобрили законопроект, объявляющий диктатуру Франко нелегитимной
В Испании одобрили законопроект, объявляющий диктатуру Франко нелегитимной - РИА Новости, 06.10.2022
В Испании одобрили законопроект, объявляющий диктатуру Франко нелегитимной
Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил в среду законопроект об исторической памяти, объявляющий диктатуру Франсиско Франко и судебные решения,... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T01:47
2022-10-06T01:50
в мире
франсиско франко
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151725/99/1517259911_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_005a41e829e40fdac6476c099951ca0c.jpg
МАДРИД, 6 окт - РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил в среду законопроект об исторической памяти, объявляющий диктатуру Франсиско Франко и судебные решения, принятые в рамках его режима, незаконными, свидетельствуют данные официального сайта законодательного органа.Законопроект, продвигаемый правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и левой партией Unidos Podemos, поддержали 128 сенаторов, 113 проголосовали против, 18 воздержались.Проект открывает двери для изучения возможных нарушений прав человека в период с 1978 по конец 1983 года и усиливает приверженность государства поиску лиц, пропавших без вести во время гражданской войны в Испании. Также, согласно инициативе, должны быть отменены дворянские титулы, предоставленные Франко.Наиболее критичными во время заседания были "Народная партия" (PP), "Вокс", "Граждане" (Ciudadanos) и "Союз наваррского народа" (UPN), которые по отдельности представили четыре вето (полные поправки) к закону, которые в дальнейшем были отклонены.Франко, возглавлявший Испанию с 1939 по 1975 год, был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привёл к гражданской войне (1936-1939). Возглавив националистические силы в борьбе с республиканцами, Франко получил полный контроль над страной после победы в войне. В дальнейшем он установил правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания.
https://ria.ru/20211027/ispaniya-1756537686.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151725/99/1517259911_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_854f17866d16cadbfd24d5c777e139a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франсиско франко, испания
В мире, Франсиско Франко, Испания
01:47 06.10.2022 (обновлено: 01:50 06.10.2022)
 
В Испании одобрили законопроект, объявляющий диктатуру Франко нелегитимной

Парламент Испании одобрил законопроект, объявляющий диктатуру Франко нелегитимной

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Флаги Испании и Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 6 окт - РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил в среду законопроект об исторической памяти, объявляющий диктатуру Франсиско Франко и судебные решения, принятые в рамках его режима, незаконными, свидетельствуют данные официального сайта законодательного органа.
Законопроект, продвигаемый правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и левой партией Unidos Podemos, поддержали 128 сенаторов, 113 проголосовали против, 18 воздержались.
Проект открывает двери для изучения возможных нарушений прав человека в период с 1978 по конец 1983 года и усиливает приверженность государства поиску лиц, пропавших без вести во время гражданской войны в Испании. Также, согласно инициативе, должны быть отменены дворянские титулы, предоставленные Франко.
Наиболее критичными во время заседания были "Народная партия" (PP), "Вокс", "Граждане" (Ciudadanos) и "Союз наваррского народа" (UPN), которые по отдельности представили четыре вето (полные поправки) к закону, которые в дальнейшем были отклонены.
Франко, возглавлявший Испанию с 1939 по 1975 год, был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привёл к гражданской войне (1936-1939). Возглавив националистические силы в борьбе с республиканцами, Франко получил полный контроль над страной после победы в войне. В дальнейшем он установил правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания.
Базилика в Долине Павших, где похоронен диктатор Франсиско Франко - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября 2021, 17:31
В Испании нашли останки жертв гражданской войны времен диктатуры Франко
 
В миреФрансиско ФранкоИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала