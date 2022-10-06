https://ria.ru/20221006/forum-1821964031.html

В Иркутской области в ноябре пройдет Молодежный карьерный форум

В Иркутской области в ноябре пройдет Молодежный карьерный форум - РИА Новости, 06.10.2022

В Иркутской области в ноябре пройдет Молодежный карьерный форум

Молодежный карьерный форум для школьников и студентов состоится в Иркутской области в ноябре, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:52

2022-10-06T13:52

2022-10-06T13:52

иркутская область

иркутская область

общество

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 6 окт – РИА Новости. Молодежный карьерный форум для школьников и студентов состоится в Иркутской области в ноябре, сообщает пресс-служба правительства региона.В Иркутской области формируется практика проведения мероприятий, помогающих молодежи обозначить карьерные перспективы. В частности, в регионе много лет с успехом проходит конкурс "Моя карьера". Сейчас региональное правительство разрабатывает концепцию нового мероприятия. Губернатором подписано распоряжение о создании рабочей группы по подготовке молодежного карьерного форума. В ее состав вошли профильные министерства региона, образовательные организации среднего профессионального и высшего образования."Его участниками станут школьники, студенты, работодатели и образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. Откроется молодежный карьерный форум в ноябре в Иркутске", - говорится в сообщении.По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в отличие от конкурса, задача форума предоставить площадку, где можно получить информацию о предложениях регионального рынка труда и сделать осознанный выбор профессии. На него пригласят компании, которые заинтересованы в квалифицированных молодых специалистах, а также студентов и выпускников, находящихся в поиске мест практики, стажировки и работы. В форум планируется включить профориентационные мероприятия, круглые столы, мастер-классы, тренинги. Обсуждается проведение выставок профессий и ярмарок вакансий, где вузы региона представят актуальные образовательные программы, а работодатели – востребованные вакансии.

https://ria.ru/20221005/sad-1821783156.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иркутская область, общество, игорь кобзев