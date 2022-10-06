Москалькова призвала создать российский аналог ЕСПЧ
Москалькова предложила определить орган в России, который возьмет на себя функции ЕСПЧ
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. После выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России необходимо выбрать орган, который выполнял бы аналогичные функции, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы вышли из юрисдикции Европейского суда по правам человека, мы вышли из Совета Европы, а, стало быть, и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам. Это накладывает на нас обязанность осмыслить и предложить свою более высокую систему защиты прав человека", - сказала омбудсмен на пленарном заседании VIII Уральского форума конституционалистов.
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По словам Москальковой, Россия, вступая в Совет Европы, преследовала цель поднять правозащитный лифт на наднациональный уровень, чтобы создать для граждан как можно больше возможностей искать правду и доказывать свою точку зрения.
"Само сознание возможности искать защиты еще более высоких инстанций для человека было очень важно. Сегодня мы должны как-то компенсировать это… (ЕСПЧ – ред.) не отменял решения, в большинстве случаев они оставались прежними, но человек получал компенсацию за моральный вред. Мне кажется, очень правильно, если мы эти компенсационные процессы продолжим на национальном уровне. А вот кто приобретет это право – Конституционный суд, Верховный суд или институт уполномоченного по правам человека – это предложения, которые должны выработать и обосновать ученые", - подчеркнула она.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.