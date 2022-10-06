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Москалькова призвала создать российский аналог ЕСПЧ - РИА Новости, 06.10.2022
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Москалькова призвала создать российский аналог ЕСПЧ
Москалькова призвала создать российский аналог ЕСПЧ - РИА Новости, 06.10.2022
Москалькова призвала создать российский аналог ЕСПЧ
После выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России необходимо выбрать орган, который выполнял бы аналогичные функции, считает... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:55
2022-10-06T14:55
татьяна москалькова
россия
совет европы
европейский суд по правам человека (еспч)
москва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. После выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России необходимо выбрать орган, который выполнял бы аналогичные функции, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Мы вышли из юрисдикции Европейского суда по правам человека, мы вышли из Совета Европы, а, стало быть, и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам. Это накладывает на нас обязанность осмыслить и предложить свою более высокую систему защиты прав человека", - сказала омбудсмен на пленарном заседании VIII Уральского форума конституционалистов.По словам Москальковой, Россия, вступая в Совет Европы, преследовала цель поднять правозащитный лифт на наднациональный уровень, чтобы создать для граждан как можно больше возможностей искать правду и доказывать свою точку зрения."Само сознание возможности искать защиты еще более высоких инстанций для человека было очень важно. Сегодня мы должны как-то компенсировать это… (ЕСПЧ – ред.) не отменял решения, в большинстве случаев они оставались прежними, но человек получал компенсацию за моральный вред. Мне кажется, очень правильно, если мы эти компенсационные процессы продолжим на национальном уровне. А вот кто приобретет это право – Конституционный суд, Верховный суд или институт уполномоченного по правам человека – это предложения, которые должны выработать и обосновать ученые", - подчеркнула она.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.
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татьяна москалькова, россия, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), москва
Татьяна Москалькова, Россия, Совет Европы, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Москва
14:55 06.10.2022
 
Москалькова призвала создать российский аналог ЕСПЧ

Москалькова предложила определить орган в России, который возьмет на себя функции ЕСПЧ

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. После выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России необходимо выбрать орган, который выполнял бы аналогичные функции, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы вышли из юрисдикции Европейского суда по правам человека, мы вышли из Совета Европы, а, стало быть, и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам. Это накладывает на нас обязанность осмыслить и предложить свою более высокую систему защиты прав человека", - сказала омбудсмен на пленарном заседании VIII Уральского форума конституционалистов.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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По словам Москальковой, Россия, вступая в Совет Европы, преследовала цель поднять правозащитный лифт на наднациональный уровень, чтобы создать для граждан как можно больше возможностей искать правду и доказывать свою точку зрения.
"Само сознание возможности искать защиты еще более высоких инстанций для человека было очень важно. Сегодня мы должны как-то компенсировать это… (ЕСПЧ – ред.) не отменял решения, в большинстве случаев они оставались прежними, но человек получал компенсацию за моральный вред. Мне кажется, очень правильно, если мы эти компенсационные процессы продолжим на национальном уровне. А вот кто приобретет это право – Конституционный суд, Верховный суд или институт уполномоченного по правам человека – это предложения, которые должны выработать и обосновать ученые", - подчеркнула она.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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