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ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах - РИА Новости, 06.10.2022
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ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах
ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах - РИА Новости, 06.10.2022
ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что на должность секретаря регионального отделения партии в ДНР предлагается кандидатура врио главы... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:47
2022-10-06T11:47
политика
единая россия
денис пушилин
андрей турчак
денис мирошниченко
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что на должность секретаря регионального отделения партии в ДНР предлагается кандидатура врио главы республики Дениса Пушилина, на должность секретаря отделения в ЛНР - спикера Народного совета республики Дениса Мирошниченко, кандидатура депутата Госдумы Игоря Кастюкевича предлагается на должность секретаря регионального отделения партии в Херсонской области, кандидатура главы Мелитополя Галины Данильченко - на должность секретаря регионального отделения партии в Запорожской области."На должность секретаря Донецкого регионального отделения предлагается рекомендовать кандидатуру главы Донецкой Народной Республики Пушилина Дениса Владимировича. На должность секретаря Луганского регионального отделения партии - спикера Народного совета Луганской Народной Республики Мирошниченко Дениса Николаевича. На должность секретаря запорожского регионального отделения "Единой России" - главу города Мелитополя Данильченко Галину Викторовну. И на должность секретаря херсонского регионального отделения "Единой России" - депутата Государственной Думы, нашего координатора гуманитарной миссии в Херсонской области Кастюкевича Игоря Юрьевича", - сказал Турчак на заседании Генсовета ЕР.Он также предложил назначить секретарей председателями оргкомитетов при образовании региональных отделений.
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политика, единая россия, денис пушилин, андрей турчак, денис мирошниченко, донецкая народная республика, луганская народная республика
Политика, Единая Россия, Денис Пушилин, Андрей Турчак, Денис Мирошниченко, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
11:47 06.10.2022
 
ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах

ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что на должность секретаря регионального отделения партии в ДНР предлагается кандидатура врио главы республики Дениса Пушилина, на должность секретаря отделения в ЛНР - спикера Народного совета республики Дениса Мирошниченко, кандидатура депутата Госдумы Игоря Кастюкевича предлагается на должность секретаря регионального отделения партии в Херсонской области, кандидатура главы Мелитополя Галины Данильченко - на должность секретаря регионального отделения партии в Запорожской области.
"На должность секретаря Донецкого регионального отделения предлагается рекомендовать кандидатуру главы Донецкой Народной Республики Пушилина Дениса Владимировича. На должность секретаря Луганского регионального отделения партии - спикера Народного совета Луганской Народной Республики Мирошниченко Дениса Николаевича. На должность секретаря запорожского регионального отделения "Единой России" - главу города Мелитополя Данильченко Галину Викторовну. И на должность секретаря херсонского регионального отделения "Единой России" - депутата Государственной Думы, нашего координатора гуманитарной миссии в Херсонской области Кастюкевича Игоря Юрьевича", - сказал Турчак на заседании Генсовета ЕР.
Он также предложил назначить секретарей председателями оргкомитетов при образовании региональных отделений.
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ПолитикаЕдиная РоссияДенис ПушилинАндрей ТурчакДенис МирошниченкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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