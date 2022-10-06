https://ria.ru/20221006/er-1821917266.html
ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах
ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах - РИА Новости, 06.10.2022
ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что на должность секретаря регионального отделения партии в ДНР предлагается кандидатура врио главы... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:47
2022-10-06T11:47
2022-10-06T11:47
политика
единая россия
денис пушилин
андрей турчак
денис мирошниченко
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что на должность секретаря регионального отделения партии в ДНР предлагается кандидатура врио главы республики Дениса Пушилина, на должность секретаря отделения в ЛНР - спикера Народного совета республики Дениса Мирошниченко, кандидатура депутата Госдумы Игоря Кастюкевича предлагается на должность секретаря регионального отделения партии в Херсонской области, кандидатура главы Мелитополя Галины Данильченко - на должность секретаря регионального отделения партии в Запорожской области."На должность секретаря Донецкого регионального отделения предлагается рекомендовать кандидатуру главы Донецкой Народной Республики Пушилина Дениса Владимировича. На должность секретаря Луганского регионального отделения партии - спикера Народного совета Луганской Народной Республики Мирошниченко Дениса Николаевича. На должность секретаря запорожского регионального отделения "Единой России" - главу города Мелитополя Данильченко Галину Викторовну. И на должность секретаря херсонского регионального отделения "Единой России" - депутата Государственной Думы, нашего координатора гуманитарной миссии в Херсонской области Кастюкевича Игоря Юрьевича", - сказал Турчак на заседании Генсовета ЕР.Он также предложил назначить секретарей председателями оргкомитетов при образовании региональных отделений.
https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820026046.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, денис пушилин, андрей турчак, денис мирошниченко, донецкая народная республика, луганская народная республика
Политика, Единая Россия, Денис Пушилин, Андрей Турчак, Денис Мирошниченко, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах
ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине