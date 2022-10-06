https://ria.ru/20221006/er-1821917266.html

ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах

ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах - РИА Новости, 06.10.2022

ЕР выдвинула кандидатов в секретари отделений партии в новых регионах

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что на должность секретаря регионального отделения партии в ДНР предлагается кандидатура врио главы... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:47

2022-10-06T11:47

2022-10-06T11:47

политика

единая россия

денис пушилин

андрей турчак

денис мирошниченко

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что на должность секретаря регионального отделения партии в ДНР предлагается кандидатура врио главы республики Дениса Пушилина, на должность секретаря отделения в ЛНР - спикера Народного совета республики Дениса Мирошниченко, кандидатура депутата Госдумы Игоря Кастюкевича предлагается на должность секретаря регионального отделения партии в Херсонской области, кандидатура главы Мелитополя Галины Данильченко - на должность секретаря регионального отделения партии в Запорожской области."На должность секретаря Донецкого регионального отделения предлагается рекомендовать кандидатуру главы Донецкой Народной Республики Пушилина Дениса Владимировича. На должность секретаря Луганского регионального отделения партии - спикера Народного совета Луганской Народной Республики Мирошниченко Дениса Николаевича. На должность секретаря запорожского регионального отделения "Единой России" - главу города Мелитополя Данильченко Галину Викторовну. И на должность секретаря херсонского регионального отделения "Единой России" - депутата Государственной Думы, нашего координатора гуманитарной миссии в Херсонской области Кастюкевича Игоря Юрьевича", - сказал Турчак на заседании Генсовета ЕР.Он также предложил назначить секретарей председателями оргкомитетов при образовании региональных отделений.

https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820026046.html

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Влада Копылова

политика, единая россия, денис пушилин, андрей турчак, денис мирошниченко, донецкая народная республика, луганская народная республика