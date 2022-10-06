https://ria.ru/20221006/er-1821915959.html
"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах
"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах - РИА Новости, 06.10.2022
"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах
"Единая Россия" создала региональные отделения на новых российских территориях - в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:41
2022-10-06T11:41
2022-10-06T11:41
единая россия
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Единая Россия" создала региональные отделения на новых российских территориях - в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" создала региональные отделения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20221006/medvedev-1821914886.html
донецкая народная республика
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика
Единая Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика
"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах
"Единая Россия" создала отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях