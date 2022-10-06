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"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах - РИА Новости, 06.10.2022
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"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах
"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах - РИА Новости, 06.10.2022
"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах
"Единая Россия" создала региональные отделения на новых российских территориях - в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:41
2022-10-06T11:41
единая россия
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Единая Россия" создала региональные отделения на новых российских территориях - в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" создала региональные отделения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях", - сказано в сообщении.
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единая россия, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика
Единая Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика
11:41 06.10.2022
 
"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах

"Единая Россия" создала отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Единая Россия" создала региональные отделения на новых российских территориях - в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" создала региональные отделения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях", - сказано в сообщении.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:40
Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России
 
Единая РоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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