https://ria.ru/20221006/er-1821915959.html

"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах

"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах - РИА Новости, 06.10.2022

"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах

"Единая Россия" создала региональные отделения на новых российских территориях - в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:41

2022-10-06T11:41

2022-10-06T11:41

единая россия

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Единая Россия" создала региональные отделения на новых российских территориях - в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" создала региональные отделения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20221006/medvedev-1821914886.html

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

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Влада Копылова

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Влада Копылова

единая россия, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика