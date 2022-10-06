https://ria.ru/20221006/er-1821913486.html

"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии

"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии - РИА Новости, 06.10.2022

"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии

На следующей неделе у "Единой России" стартует серия мероприятий по интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель ЕР Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:35

2022-10-06T11:35

2022-10-06T11:35

единая россия

дмитрий медведев

политика

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На следующей неделе у "Единой России" стартует серия мероприятий по интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев."На следующей неделе у нас стартует серия мероприятий по вопросам интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Как мы и договаривались с вами, все положения Народной программы будут распространяться и на эти регионы", - сказал он на заседании генсовета ЕР.Медведев подчеркнул, что в новых субъектах должна полноценно заработать инфраструктура, в том числе, партийная. "В повестке дня сегодняшнего заседания генсовета – создание в каждом из новых субъектов региональных отделений", - отметил он.Медведев добавил, что "это не пустая формальность, от команд, от людей… будет во многом зависеть успех всей работы", "в значительной мере – даже успех интеграции".

https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820026046.html

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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Влада Копылова

единая россия, дмитрий медведев, политика, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика