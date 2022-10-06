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"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии - РИА Новости, 06.10.2022
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"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии
"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии - РИА Новости, 06.10.2022
"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии
На следующей неделе у "Единой России" стартует серия мероприятий по интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель ЕР Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:35
2022-10-06T11:35
единая россия
дмитрий медведев
политика
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На следующей неделе у "Единой России" стартует серия мероприятий по интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев."На следующей неделе у нас стартует серия мероприятий по вопросам интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Как мы и договаривались с вами, все положения Народной программы будут распространяться и на эти регионы", - сказал он на заседании генсовета ЕР.Медведев подчеркнул, что в новых субъектах должна полноценно заработать инфраструктура, в том числе, партийная. "В повестке дня сегодняшнего заседания генсовета – создание в каждом из новых субъектов региональных отделений", - отметил он.Медведев добавил, что "это не пустая формальность, от команд, от людей… будет во многом зависеть успех всей работы", "в значительной мере – даже успех интеграции".
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единая россия, дмитрий медведев, политика, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
11:35 06.10.2022
 
"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии

Медведев: "Единая Россия" начнет интеграцию новых регионов в систему партии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На следующей неделе у "Единой России" стартует серия мероприятий по интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"На следующей неделе у нас стартует серия мероприятий по вопросам интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Как мы и договаривались с вами, все положения Народной программы будут распространяться и на эти регионы", - сказал он на заседании генсовета ЕР.
Медведев подчеркнул, что в новых субъектах должна полноценно заработать инфраструктура, в том числе, партийная. "В повестке дня сегодняшнего заседания генсовета – создание в каждом из новых субъектов региональных отделений", - отметил он.
Медведев добавил, что "это не пустая формальность, от команд, от людей… будет во многом зависеть успех всей работы", "в значительной мере – даже успех интеграции".
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