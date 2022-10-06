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"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии
"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии - РИА Новости, 06.10.2022
"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии
На следующей неделе у "Единой России" стартует серия мероприятий по интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель ЕР Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:35
2022-10-06T11:35
2022-10-06T11:35
единая россия
дмитрий медведев
политика
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На следующей неделе у "Единой России" стартует серия мероприятий по интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев."На следующей неделе у нас стартует серия мероприятий по вопросам интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Как мы и договаривались с вами, все положения Народной программы будут распространяться и на эти регионы", - сказал он на заседании генсовета ЕР.Медведев подчеркнул, что в новых субъектах должна полноценно заработать инфраструктура, в том числе, партийная. "В повестке дня сегодняшнего заседания генсовета – создание в каждом из новых субъектов региональных отделений", - отметил он.Медведев добавил, что "это не пустая формальность, от команд, от людей… будет во многом зависеть успех всей работы", "в значительной мере – даже успех интеграции".
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, дмитрий медведев, политика, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
"Единая Россия" интегрирует новые регионы в систему партии
Медведев: "Единая Россия" начнет интеграцию новых регионов в систему партии
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На следующей неделе у "Единой России" стартует серия мероприятий по интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"На следующей неделе у нас стартует серия мероприятий по вопросам интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Как мы и договаривались с вами, все положения Народной программы будут распространяться и на эти регионы", - сказал он на заседании генсовета ЕР.
Медведев подчеркнул, что в новых субъектах должна полноценно заработать инфраструктура, в том числе, партийная. "В повестке дня сегодняшнего заседания генсовета – создание в каждом из новых субъектов региональных отделений", - отметил он.
Медведев добавил, что "это не пустая формальность, от команд, от людей… будет во многом зависеть успех всей работы", "в значительной мере – даже успех интеграции".