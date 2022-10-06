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Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений - РИА Новости, 06.10.2022
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Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений
Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений - РИА Новости, 06.10.2022
Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений
Власти Калининграда решили не покупать новую новогоднюю ёлку, а также украшения к зимнему празднику. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:19
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общество
калининград
новый год
калининградская область
праздник
россия
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КАЛИНИНГРАД, 6 окт - РИА Новости. Власти Калининграда решили не покупать новую новогоднюю ёлку, а также украшения к зимнему празднику.На сайте госзакупок отмечается, что аукцион отменён.После объявления частичной мобилизации, на одной из онлайн-платформ появилась петиция под названием "Вместо новогодней ёлки - материальная помощь мобилизованным калининградцам" с предложением перенаправить деньги, предназначенные на новогодние украшения, на приобретение тёплой одежды, лекарств и квадрокоптеров для мобилизованных.В пресс-службе администрации Калининграда РИА Новости пока не прокомментировали, куда будут перенаправлены средства.Ранее власти Тобольска в Тюменской области решили отказаться от новогоднего фейерверка и ряда других событий, а сэкономленные таким образом средства направить на благотворительные елки для детей мобилизованных горожан.
https://ria.ru/20221005/kaluga-1821665732.html
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общество, калининград, новый год, калининградская область, праздник, россия
Общество, Калининград, Новый год, Калининградская область, Праздник, Россия
18:19 06.10.2022
 
Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений

Калининградские власти отказались от покупки новогодней елки и праздничных украшений

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Центр Калининграда. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 окт - РИА Новости. Власти Калининграда решили не покупать новую новогоднюю ёлку, а также украшения к зимнему празднику.
На сайте госзакупок отмечается, что аукцион отменён.
Калуга - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 12:38
В Калуге отменят новогодние праздничные мероприятия
После объявления частичной мобилизации, на одной из онлайн-платформ появилась петиция под названием "Вместо новогодней ёлки - материальная помощь мобилизованным калининградцам" с предложением перенаправить деньги, предназначенные на новогодние украшения, на приобретение тёплой одежды, лекарств и квадрокоптеров для мобилизованных.
В пресс-службе администрации Калининграда РИА Новости пока не прокомментировали, куда будут перенаправлены средства.
Ранее власти Тобольска в Тюменской области решили отказаться от новогоднего фейерверка и ряда других событий, а сэкономленные таким образом средства направить на благотворительные елки для детей мобилизованных горожан.
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