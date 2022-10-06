https://ria.ru/20221006/elka-1822050365.html
Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений
Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений - РИА Новости, 06.10.2022
Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений
Власти Калининграда решили не покупать новую новогоднюю ёлку, а также украшения к зимнему празднику. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:19
2022-10-06T18:19
2022-10-06T18:19
общество
калининград
новый год
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 6 окт - РИА Новости. Власти Калининграда решили не покупать новую новогоднюю ёлку, а также украшения к зимнему празднику.На сайте госзакупок отмечается, что аукцион отменён.После объявления частичной мобилизации, на одной из онлайн-платформ появилась петиция под названием "Вместо новогодней ёлки - материальная помощь мобилизованным калининградцам" с предложением перенаправить деньги, предназначенные на новогодние украшения, на приобретение тёплой одежды, лекарств и квадрокоптеров для мобилизованных.В пресс-службе администрации Калининграда РИА Новости пока не прокомментировали, куда будут перенаправлены средства.Ранее власти Тобольска в Тюменской области решили отказаться от новогоднего фейерверка и ряда других событий, а сэкономленные таким образом средства направить на благотворительные елки для детей мобилизованных горожан.
https://ria.ru/20221005/kaluga-1821665732.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, калининград, новый год, калининградская область, праздник, россия
Общество, Калининград, Новый год, Калининградская область, Праздник, Россия
Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений
Калининградские власти отказались от покупки новогодней елки и праздничных украшений
КАЛИНИНГРАД, 6 окт - РИА Новости. Власти Калининграда решили не покупать новую новогоднюю ёлку, а также украшения к зимнему празднику.
На сайте госзакупок отмечается, что аукцион отменён.
После объявления частичной мобилизации, на одной из онлайн-платформ появилась петиция под названием "Вместо новогодней ёлки - материальная помощь мобилизованным калининградцам" с предложением перенаправить деньги, предназначенные на новогодние украшения, на приобретение тёплой одежды, лекарств и квадрокоптеров для мобилизованных.
В пресс-службе администрации Калининграда РИА Новости пока не прокомментировали, куда будут перенаправлены средства.
Ранее власти Тобольска
в Тюменской области
решили отказаться от новогоднего фейерверка и ряда других событий, а сэкономленные таким образом средства направить на благотворительные елки для детей мобилизованных горожан.