https://ria.ru/20221006/elka-1822050365.html

Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений

Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений - РИА Новости, 06.10.2022

Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки и украшений

Власти Калининграда решили не покупать новую новогоднюю ёлку, а также украшения к зимнему празднику. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:19

2022-10-06T18:19

2022-10-06T18:19

общество

калининград

новый год

калининградская область

праздник

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a22c94a29a2affc232463237872eb51a.jpg

КАЛИНИНГРАД, 6 окт - РИА Новости. Власти Калининграда решили не покупать новую новогоднюю ёлку, а также украшения к зимнему празднику.На сайте госзакупок отмечается, что аукцион отменён.После объявления частичной мобилизации, на одной из онлайн-платформ появилась петиция под названием "Вместо новогодней ёлки - материальная помощь мобилизованным калининградцам" с предложением перенаправить деньги, предназначенные на новогодние украшения, на приобретение тёплой одежды, лекарств и квадрокоптеров для мобилизованных.В пресс-службе администрации Калининграда РИА Новости пока не прокомментировали, куда будут перенаправлены средства.Ранее власти Тобольска в Тюменской области решили отказаться от новогоднего фейерверка и ряда других событий, а сэкономленные таким образом средства направить на благотворительные елки для детей мобилизованных горожан.

https://ria.ru/20221005/kaluga-1821665732.html

https://ria.ru/20220908/sochi-1815339553.html

калининград

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, калининград, новый год, калининградская область, праздник, россия